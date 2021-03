Salud Pública evalúa redireccionar el stock de vacunas de Sinovac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intención del gobierno es no interrumpir la campaña de vacunación contra el COVID-19. Por eso, si en los próximos días las cifras de personas agendadas no aumentan, las autoridades están dispuestas a habilitar nuevos grupos (más allá de docentes, militares, policías y bomberos) e incluso nuevas franjas etarias.

En el Poder Ejecutivo preocupa el “ritmo” de las inscripciones de los trabajadores esenciales. De acuerdo a datos a los que accedió El País, a última hora de ayer había agendadas más de 35.000 personas. En los primeros dos días de vacunación alrededor de 30.000 usuarios ya habían recibido su primera dosis de Sinovac (la segunda es a los 28 días).

Esta situación, que dista a la prevista por las autoridades dado que esperaban vacunar por día a 20.000 personas, fue analizada ayer por la mañana por las autoridades del MSP y los asesores de la campaña de vacunación. Si bien en la secretaría de Estado aún no encuentran razones que expliquen este fenómeno, la intención del gobierno es que no se pierda ni un segundo en la inmunización.



Por eso las autoridades evalúan que del stock de dosis de la china Sinovac (150.000 fueron trasladadas a los vacunatorios y 42.000 están en el Aeropuerto de Carrasco), también puedan incluirse a reclusos y operadores penitenciarios, personal de fiscalías penales y a personas que se encuentren comprendidas en la franja de los 57 a los 59 años (Sinovac se da, por ahora, solo a menores de 60).

Fuentes de la salud indicaron a El País que “son opciones” que maneja la cartera porque la intención es “no cortar” una campaña que consideran “viene siendo satisfactoria”, aunque la demanda no sea la esperada.



Sobre el tema se refirió ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, tras presenciar el balance de gestión realizado por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General. El secretario de Estado dijo: “No estamos para perder un solo segundo, ni una sola vacuna (...) No nos vamos a permitir que haya una discontinuidad en el proceso de vacunación, siempre vamos a estar ocupados vacunando, vacunando y vacunando”.



Más temprano, en radio Sarandí, Graciela Pérez Sartori, integrante del grupo coordinador del plan de vacunación contra el COVID-19 del MSP, dijo que si el grupo definido como prioritario para obtener la vacuna contra el coronavirus no se agenda para inmunizarse al ritmo esperado, esto podría hacer que otros grupos obtengan esas dosis sobrantes.

La asesora se refería a que las personas privadas de libertad y quienes están en refugios pudieran recibir la vacuna antes de lo que estaba pautado según el cronograma diseñado por las autoridades. Depende “de qué tanta gente adhiere a la vacunación de este grupo uno”, comentó.



El lunes el MSP explicó que detectaron casos de personas que no estaban dispuestas a recibir la primera dosis de Sinovac porque la segunda les tocaría durante la Semana de Turismo. A la vez, también contaron que recibieron reportes de usuarios que, si bien son docentes, como también están comprendidos en el grupo de salud prefieren esperar unos días e inocularse con la vacuna de la norteamericana Pfizer.



Por otro lado, Salinas anunció ayer que se decidió “acelerar el paso” y permitir que los usuarios se agenden de un día para otro. También señaló que se habilitará coordinar día y hora para un margen mayor de días. El viernes pasado cuando el gobierno lanzó la campaña de inscripción, el sitio web solo permitía agendarse hasta hoy.



El cronograma de vacunación Alrededor de 143.000 funcionarios esenciales (trabajadores de CAIF, educación Inicial, Primaria, Secundaria, UTU, INAU, policías, bomberos y militares en actividad) están habilitados para recibir la vacuna de Sinovac en esta primera etapa.



La segunda, que está prevista que comience la semana próxima con la llegada de las primeras dosis de Pfizer, está focalizada en el personal de salud de “áreas priorizadas”, sector que será inoculado también con las vacunas de Oxford-Aztrazeneca que arribarán al país por medio del fondo Covax de OPS. Posteriormente, en el plan detallado por el MSP, serían inoculados los residentes y trabajadores de los residenciales, el resto de los trabajadores de la salud y se seguirá con la población privada de libertad y guardias carcelarios, personas y usuarios de refugios y funcionarios del Inisa. En esta, la tercera semana de vacunación, también se pretende iniciar la inmunización de aquellas personas menores de 60 años que tienen enfermedades crónicas.



En la cuarta semana el gobierno se plantea inmunizar a los adultos mayores de 60 años por franjas etarias de acuerdo a la llegada de las vacunas. Paulatinamente también se continuará vacunando a otros sectores de los trabajadores de la salud.

Vacunar sobre la marcha.

En caso de que las vacunas de Pfizer o de Oxford-AstraZeneca se demoren en llegar al país más de 15 días de lo previsto, el MSP dispuso que el personal de la salud deberá ser inmunizado con la vacuna china de Sinovac. La decisión fue detallada en un nuevo documento denominado “Priorización y escalonamiento de la vacunación” que publicó recientemente la secretaría de Estado.



El gobierno definió tiempo atrás que el personal de salud por estar más expuesto al virus recibiría la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. Para el MSP, “lo importante es el inicio inmediato de la estrategia de vacunación y su sostenibilidad”, añade el texto.



Mientras tanto, otra de las decisiones del gobierno de las últimas horas fue no fraccionar el lote de dosis de Sinovac que llegaron el jueves. Según señalaron fuentes del gobierno a El País, es “seguro” que el próximo 15 de marzo arribe al país un segundo lote de Sinovac.



El MSP habilitó cuatro vías de comunicación para reservar turno. La primera de ellas es de forma on line a través de la web www.gub.uy/uruguaysevacuna. Otra de las alternativas es por teléfono (0800 1919) entre las 9 y las 21 horas o por mensaje de WhatsApp al 098 999 999. La cuarta opción es la app CoronavirusUY.