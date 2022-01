Salinas reconoció "escasez" de test antígenos y respaldó medidas para "enfocarse" en sintomáticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, reconoció este miércoles de tarde que "hay escasez" de test antigénicos, para lo cual se tomó "la precaución de hacer un pedido del MSP de compra a diversos proveedores para respaldar la respuesta en testado, pero van a demorar unos días esos test".

En diálogo con Más temprano que tarde (Radio El Espectador), Salinas señaló que en caso de faltar test antígenos, "hay que hacer PCR mientras tanto". Sus declaraciones fueron horas más tarde de que su cartera anunciara las nuevas indicaciones para testeo y aislamiento, que ahora permitirá a los asintomáticos dejar de hisoparse en algunos casos.

"Es un tema de eficiencia. Llegar a aquel que lo precisa y que personas que tienen comorbilidades y situaciones complejas no se queden sin el PCR, cuando de pronto una persona mucho más joven y asintomática no corre ningún riesgo en ese sentido", aseguró el ministro.

Valoró que esta última definición sobre testeo y aislamiento "ordena la cancha en testeo, de acuerdo a las orientaciones de la OMS". Indicó en esa línea que "la alta transmisibilidad y cantidad de casos genera una sobredemanda y un stress en los sistemas primarios de atención, de hisopados y testeos, así como una recarga de las emergencias móviles, de laboratorios para casos que de pronto son completamente leves".



"Lo importante acá es no dejar de testear, pero enfocarnos en las personas sintomáticas, que no se nos escapen, que no haya rezago. Una cosa es la intención e indicación de hisopar, y otra es cuánto tiempo van a demorar en llegar. No nos podemos demorar con eso", subrayó.

"En especial, con trabajadores esenciales, comunidades cerradas, grupos de riesgo y trabajadores que requieran un certificado médico", añadió Salinas.



Consultado sobre si esto puede aumentar los casos que haya de personas asintomáticas que no se testeen, respondió: "Habiendo una circulación comunitaria tan alta, tan alta, tiene que haber mucho asintomático que está circulando en la calle por no tener un motivo de consulta, ni noción de contagio".



"Siendo muy conservador, quizás haya una persona más asintomática circulando por cada caso diagnosticado", dijo.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de restringir la movilidad en la sociedad a causa del alto número de casos, el ministro respondió: “No vamos a bajar la interacción social porque no se justifica en el actual estado vacunal y no se puede decretar lo que no se puede controlar”.