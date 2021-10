Salinas se preguntó "¿por qué no se están agendando más personas para la tercera dosis?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, hizo un llamado de atención este viernes en su cuenta de Twitter respecto a la cantidad de agendados para la tercera dosis contra el COVID-19 y se preguntó por qué no hay más.

"¿Por qué teniendo las capacidades, los medios y la evidencia, no se están agendando más personas para la tercera dosis ?", destacó el secretario de Estado, y resaltó la trayectoria que ha atravesado Israel con la aplicación de tercera dosis en mayores de 60 años, una estrategia que Uruguay decidió aplicar, para lo cual se habilitó la agenda esta semana.

Porqué teniendo las capacidades, los medios y la evidencia, no se están agendando más personas para la 3a. Dosis ?. Viendo lo ocurrido con la variante Delta, por ejemplo en Israel (país pionero en vacunación post ingreso de la Delta), tendríamos que poner las barbas en remojo... pic.twitter.com/Nk7qvnvL8j — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) October 8, 2021

"Viendo lo ocurrido con la variante Delta, por ejemplo en Israel (país pionero en vacunación post ingreso de la Delta), tendríamos que poner las barbas en remojo...", dijo y compartió una escala que marca el promedio de siete días de la tasa de mortalidad diaria por cada 100.000 en aquellas personas de 60 años o más.

En la gráfica, que tiene como fuente datos del Ministerio de Salud israelí, se observa la mayor cantidad de fallecidos entre los no vacunados, en menor medida aquellos que cuentan con dos dosis y en un nivel cercano a 0 en quienes obtuvieron la dosis de refuerzo.



Inclusive la tendencia de muertes en dicha población con una tercera dosis no sufrió grandes saltos, frente a lo que ocurrió con personas con dos dosis, pero sobre todo en quienes no recibieron ninguna dosis anticovid.

Hasta el momento, 29,68% de la población recibió la dosis de refuerzo; 73,24% dos dosis y 77,39% una dosis, de acuerdo a la App Coronavirus UY. Uruguay superó el martes el millón de dosis de refuerzo contra el coronavirus.