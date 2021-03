MSP tiene "informe auspicioso" para extender hasta los 70 años la vacunación con Sinovac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que hay "un informe auspicioso" que indica que "aumentó la edad límite superario para Coronavac a 70 años". Hasta el momento, todos los que recibieron la dosis de Sinovac contra el coronavirus, del laboratorio chino Coronavac, tenían como máximo 59 años a diferencia de las otras vacunas adquiridas por el gobierno que no cuentan con límite de edad.

"Me tengo que juntar con el grupo de asesores, pero tenemos un informe auspicioso que me llegó a última hora ayer que aumentó la edad límite superario para Coronavac a 70 años. Eso va a dar un margen importante (...) Acá no vamos a perder tiempo. Priorizamos los 55-59 porque era lo que teníamos autorizado. Ahora vamos a priorizar el grupo 60-70 o 65-70, depende del número lo estudiaremos. El límite superior con Coronavac ahora es de 70. A mí lo que me sirve es que el barco vaya cargado y no perder ningún lugar ni ningún puesto de vacunación", explicó en "Desayunos informales" (Canal 12).

"Estamos vacunando a los residenciales y ahí ya tenemos 15.000 personas como población de riesgo. Además, vacunamos personal de salud y lo vamos terminando. Ellos también pueden optar por Coronavac. Primer y segundo embarque ya está gastado. En 14 días estamos vacunando a los mayores de 85 años y así sucesivamente", añadió.

Salinas manifestó que "todas las vacunas se darán en cada grupo etario y no se van a desperdiciar ninguna semana".



"Astrazeneca aún no tenemos fecha de embarque. Vamos a ir razonablemente bien. El esfuerzo que hizo el gobierno para lograr que estas vacunas estén acá en tiempo y forma es un gran esfuerzo", añadió.



El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dio una fecha estimada acerca del arribo de las 148.000 dosis de las vacunas de AstraZeneca. Dijo que llegarán en apróximadamente 90 días.



Anoche arribaron al aeropuerto las 50.000 dosis de Pfizer desde Ámsterdam y ahora las autoridades preparan la logística para el traslado de las mismas a los más de 80 centros vacunatorios de todo el país. Desde mañana el gobierno comenzará a vacunar al personal de la salud priorizado: CTI, emergencias, blocks quirúrgicos e hisopadores.

Asimismo el embajador chino en Uruguay, Wang Gang, aseguró que el próximo lunes 15 de marzo Sinovac enviará 1.558.000 dosis más a Uruguay.