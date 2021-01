Salinas: "No creo que haya demoras; hay 7.000 millones de personas en el mundo y ¿cuántas han sido vacunadas?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió este jueves a la mañana durante la inauguración del servicio de resonancia magnética el Hospital Maciel a las negociaciones que está llevando adelante el gobierno uruguayo en la adquisición de vacunas contra el coronavirus. El jerarca, que prefirió no hablar de fechas ni laboratorios, señaló: "El plazo va a ser el más rápido, pero el más seguro".

Salinas remarcó que se está "trabajado intensamente" y "recorriendo un camino seguro y de firmeza". En ese sentido indicó la importancia de "ni ser los primeros y apresurarnos ni ser los últimos". "Hay que hacer los correcto", subrayó.

El ministro hizo hincapié durante la rueda de prensa en que "la vacuna va a llegar" y será "un producto bueno, eficaz y accesible para toda la población".

"Uruguay es un país muy serio y que no aprueba cualquier vacuna si no aquellas que tengan mucha seguridad", explicó. Salinas dijo que "la clave" está en las que se encuentras en estudios de fase 3, porque es "donde se estudia a miles de pacientes".

Consultado sobre si considera que hay demoras en la llegada de vacunas, comentó: "No creo que haya demoras. Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo y ¿cuántas han sido vacunadas?".

"El Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene un rol técnico y presidencia tiene un rol fundamental en el peso estatal que puede poner el país para acceder a las vacunas más allá del mecanismo Covax", agregó.



El ministro también pidió comprender que "los tiempos científicos están adelante que los políticos".

Ayer El País publicó que la vacuna de Pfizer-BioNTech será la primera en llegar a Uruguay y el objetivo del gobierno es poder empezar a vacunar a fines de febrero. Sobre esta información, Salinas prefirió ni "desmentir ni afirmar" y volvió a insistir en que "la vacuna va a llegar".

Aglomeraciones, clases y alcohol cero

Respecto a las aglomeraciones que se registraron en los últimos días, Salinas solicitó a la población "un poquito más de solidaridad".



El País informó el lunes que en la primera quincena de enero se llevaron a cabo 1.388 operativos por aglomeraciones.



En ese sentido, analizó: "El uruguayo es indomable, eso es lo que me pasa por la cabeza. Se han hecho todas las medidas de disuasión posible".



Respecto a la vuelta a clases, que el gobierno mantiene con fecha de comienzo a partir del 1° de marzo, el ministro comentó que la imagina "con una presencialidad completa".



Por otra parte, también fue consultado sobre el proyecto que elabora el senador nacionalista Sergio Botana para modificar la Ley 19.360 y permitir que los conductores puedan tener hasta 0,3 gramos de alcohol en sangre.



"Me llama la atención que surja el tema ahora, no he tenido tiempo de estudiarlo. Si me preguntan como médico, diría no innovar. Después habrá que ver cuáles son los argumentos que se tienen en cuenta, la comparación mundial, etc", valoró.