Tras rumor de vacunas remanentes en Salto, personas fueron inoculadas con Pfizer por error

El sábado por la tarde circuló por grupos de Whatsapp en Salto un mensaje que indicaba que un remanente de vacunas de Pfizer que ya habían sido abiertas -y por ende debían ser usadas a la brevedad- estaba disponible para cualquier persona que se presentara con cédula y dijera su nombre en el vacunatorio de la calle Soca.

Tras el rumor, varias personas comenzaron a llegar a este, uno de los dos centros disponibles para inocularse contra el COVID-19 en la ciudad, y un grupo llegó a recibir la vacuna sin ser consultado si pertenecían o no al personal de la salud.



La directora de Salud de Salto, Rosa Blanco, dijo a El País que el error “fue una situación puntual” y que no existió ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades de la salud departamentales que avalaran los hechos. “Lo que sucedió es que estuvimos trabajando con remanentes para todo el personal de la salud el viernes y el sábado. Como había gente que se agendó y no fue, empezamos a llamar gente del Centro de Materiales, fisioterapeutas, y se ve que empezó a circular una noticia falsa de que era para cualquier persona, pero no era así”. La jerarca añadió que lo ocurrido “fue en un momento de confusión y enseguida se le explicó a la gente que se acercó al vacunatorio”.

La directora de Salud no dio a conocer el número de personas que fueron inoculadas por error ya que, dijo, volverán a revisar la lista, pero destacó que “fueron casos muy puntuales”.



Blanco dijo además que las personas que recibieron la dosis por error serán notificadas por el Ministerio de Salud Pública por haberse inoculado en un ámbito que no les pertenecía. De todas maneras, explicó que se les otorgará la segunda dosis de la vacuna. Además, narró que luego de la confusión y pese a la aclaración de los vacunadores, algunas personas permanecieron a la espera en la fila por si alguna dosis quedaba libre. “Se dio hasta la última dosis, todo al personal de salud salvo esas excepciones de gente que entró en ese momento de confusión que no fue más que un ratito y fue solucionado”, dijo.