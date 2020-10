García en Rivera: “La situación es grave y no hay que eludir lo que está pasando”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“En todo Uruguay se perdió el respeto por el virus”, dijo el ministro Javier García. “Existió una baja en la percepción del riesgo. Y cuando se le pierde el respeto a un enemigo biológico las consecuencias pueden ser muy graves”, agregó.

En conferencia de prensa en Rivera junto con autoridades de la Intendencia y el Ministerio de Salud Pública, el jerarca confirmó que se instalaron ocho puntos de control con personal del ejército para contener el avance del virus en todo el departamento.



“La situación es grave y no hay que eludir lo que está pasando”, dijo. “Vamos a superar la dificultad pero para eso necesitamos el compromiso ciudadano. Las concentraciones de gente no se pueden realizar. Incluso las familiares”, remarcó. En Rivera el Ejército dispuso cinco puestos de control en el microcentro: tres en la zona comercial y dos puestos más en el norte de la ciudad. Además, hay otros tres puestos en la frontera.



“Acabo de estar recorriéndolos, hablando con los efectivos y con vecinos que destacaron la aceptación unánime que tiene la medida. Son puestos de control sanitarios, se toma la temperatura, se insiste en que se utilice el tapabocas, y (se insiste) en las medidas de control y distanciamiento para evitar el contagio”, comentó.

García dijo que tanto él como la intendenta Alma Galup constataron menos movimiento en el centro de la ciudad. “La presencia del Ejército contribuye a un elemento esencial: disuadir. Seguramente el anuncio de las medidas generó un efecto de reacción de no concurrir tanta cantidad de gente”, dijo. Además, García confirmó que la nueva medida dispuesta por el Ministerio del Interior para identificar con adhesivos a los autos extranjeros que ingresen al país ayudará al control de los protocolos. “Auto que no tenga identificación será devuelto a zona de frontera inmediatamente”, agregó.



El ministro confirmó que conversó telefónicamente con el presidente Luis Lacalle Pou para informarle de la situación en el departamento. “Tenemos que volver a tener la percepción del riesgo real y tomar las medias a mano. No hay otra. Medidas que no se fiscalizan y no se hacen cumplir es papel mojado. Hay que ajustar las perillas para hacerlas cumplir. Es mejor hacer cumplir las medidas que arrepentirnos por no hacerlas cumplir”, concluyó.



Por su parte, la intendenta de Rivera, Alma Galup agradeció el apoyo del Ejército en el combate a la pandemia. Además, confirmó que recibió una carta de los líderes religiosos en Rivera anunciando que resolvieron cerrar los templos por 15 días para colaborar con disminuir el contagio de casos.