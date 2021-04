Río Negro: personas en cuarentena o con COVID van a vacunarse, dijo director de Salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrés Montaño, director de Salud de Río Negro, aseguró que se han constatado casos de personas que van a vacunarse cuando deberían hacer cuarentena o incluso estando contagiadas con coronavirus.

"Acá, en el vacunatorio, personalmente vacuné a una persona que falleció a los dos días de vacunado con COVID", indicó Montaño en una rueda de prensa recogida por VTV Noticias.

El jerarca indicó que los vacunadores conocen la población de la ciudad y ocurre que "identifican personas que deberían estar en cuarentena o que son positivos y aparecen en el vacunatorio".

"Obviamente que en esos casos son despedidos de allí porque no pueden seguir", dijo Montaño y agregó que este tipo de situaciones no son aisladas, sino que suceden "mucho". "No sé qué es lo que pasa realmente, si la gente no comprende el momento que estamos viviendo", cuestionó.

El jerarca aseguró que el personal de la salud del departamento está "totalmente exigido" debido al alto número de casos de personas contagiadas con coronavirus. "Tenemos médicos COVID positivo, personal de enfermería... está todo el mundo trabajando para controlar esta situación", indicó.