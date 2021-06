El rezongo de Salinas a quienes no se dieron la segunda dosis: "¡Vamos a ponernos las pilas!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, aprovechó la rueda de prensa que tuvo lugar ayer jueves para rezongar a aquellas personas que ya se dieron la primera dosis de la vacuna contra el coroanvirus, pero que faltaron a la cita que tenían agendada para la segunda.

"Los estudios de efectividad nos han demostrado que con la primera dosis se genera un cierto nivel de inmunidad, especialmente para la vacuna Pfizer. Ahora, se precisan las dos dosis y los 14 días. ¿por qué estoy insistiendo y parezco reiterativo y machacón con esto? Porque hay gente que está faltando a la cita en la segunda dosis", dijo el ministro.



Salinas recordó que el objetivo del gobierno es inmunizar por encima del 70% de la población, para de esta forma generar el denominado "efecto rebaño" y disminuir los casos de contagio de coronavirus en el país.



"Entonces, vamos a ponernos las pilas. Acá hay que vacunarse con la segunda dosis y esperar los 14 días, porque de esta salimos juntos, no salimos separados", expresó.



El ministro detalló que hay un entorno de 8% de personas que faltan a su cita. "No podemos desperdiciar la oportunidad que tenemos como país de tener a mano la vacuna, tener a mano la protección, tener a mano la salida para nuestras actividades y por eso recomiendo altamente que seamos muy rigurosos con nosotros mismos y vayamos a la cita, vayamos a vacunarnos, vayamos a la segunda dosis", agregó.



"La enorme mayoría de las personas que están internadas en el CTI no tienen las dos dosis y 14 días y la enorme mayoría no están vacuandos", dijo el jerarca en base a datos emitidos por Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina.



Actualmente son 2.186.577 las personas que ya se dieron la primera dosis de la vacuna anticovid, es decir un 61,93% de la población objetivo. De esas, 1.522.024 también se dieron la segunda, lo que implica un 43,01%, en base a los datos arrojados por el Monitor de Datos de Vacunación COVID-19 del Ministerio de Salud Pública.