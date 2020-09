Reunión del 24 de agosto de la que participó persona con COVID-19 genera rastreo de más de 40 invitados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 24 de agosto, Noche de la Nostalgia, se realizó una reunión de la que participó un hombre, quien luego se enteró que tenía COVID-19. Por este motivo, hay un grupo de personas en cuarentena y el Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja en rastrear a sus contactos, de acuerdo a lo que informó Subrayado y confirmó El País.

Fuentes de la salud indicaron a El País que más de 40 personas participaron de esta reunión, realizada el 24 de agosto pese al pedido del gobierno de no celebrar este año debido a la pandemia.

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Julio Medina, sin hacer mención a este caso, realizó esta tarde un hilo de Twitter donde habló de las reuniones y el COVID-19.



El especialista dijo que "quienes organizan una reunión en su casa e invitan a decenas de personas" y quienes asisten "son irresponsables".



"No es por falta de información, es por falta de empatía. No es por falta de información, es no tener conciencia social. Es no entender que una conducta favorece o perjudica a los demás individuos de la comunidad. Es no entender que hay una razón ética detrás de las medidas de distanciamiento social, autoaislamiento, etc", agregó.

#Brote #COVID__19

Quienes organizan una reunión en su casa e invitan a decenas de personas son irresponsables.

Quienes asisten a esa reunión donde saben que habrá decenas de personas también son irresponsables.

No es por falta de información, es por falta de empatía.

(1/3) — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) September 1, 2020

¿Cuál es el resultado?

Poner en riesgo la salud de las personas mas vulnerables

Perdida de clases presenciales de decenas de estudiantes

Presión sobre el sistema de salud

Etc

En suma: no se puede seguir haciendo las mismas cosas-de la misma manera que antes de la pandemia. — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) September 1, 2020

Antes de la Noche de la Nostalgia el gobierno realizó una campaña para desestimular la aglomeración de personas y recordó las medidas de prevención del COVID-19.



El presidente Luis Lacalle Pou exhortó a la población a no concurrir a fiestas. "Hay que saltearse este 24 de agosto. Que lo hagan con voluntad, porque si no vamos a salir a fiscalizar", remarcó el mandatario el 12 de agosto.



Previo a eso, el 10 de agosto, Rafael Radi, doctor en Medicina y Ciencias Biológicas, que dirige el Grupo Asesor de Científicos de Presidencia (GACH), comentó: "Preocupa y mucho la situación que pueda ocurrir sobre fines de agosto si hubieran fiestas masivas en lugares hacinados durante mucho tiempo con situaciones sanitarias que no son las que mitigan la propagación del virus".



El 24 de agosto mismo se realizó un gran operativo para evitar la realización de eventos y fiestas clandestinas. Para esto se dispusieron 1.858 policías en todo el territorio nacional, 672 vehículos y un helicóptero.