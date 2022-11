Tiempo de respuesta por ACV: elevar la sospecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ventana de tiempo es muy pequeña. Si el paciente sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y debe practicársele una trombectomía mecánica, esta debe ejecutarse en las siguientes seis horas. La administración de un fármaco trombolítico debe realizarse en las siguientes cuatro horas y media del episodio.

“Y con eso estamos en el límite”, reconoció Roberto Crosa, neurocirujano endovascular, en el ciclo Calidad de Vida en El País.



Para ese momento el paciente ya ha sufrido la muerte de “cientos de millones de neuronas”, lo que reduce las probabilidades de éxito en el tratamiento. Lo ideal, a juicio del médico, es que la persona sea atendida por un profesional en la primera hora.



Por lo general eso no sucede porque, en la mayoría de los casos, los pacientes no identifican los síntomas de un ACV por dos razones principales: porque no son tan fáciles de interpretar como los de un infarto; pero también porque no hay demasiada educación.

Roberto Crosa, neurocirujano endovascular. Foto: El País

“La gente siente dormido un lado del cuerpo y espera que se le pase y se acuesta a dormir la siesta”, contó. De esta forma, la persona pierde la posibilidad de ser tratada.



Crosa fue categórico: “Ante la duda, que piense que es un ACV y actúe”.

En Uruguay las estadísticas registran 4.740 casos de ACV al año, de los cuales en un tercio se registra mortalidad inmediata, en otro se logra la recuperación con asistencia a tiempo y en el restante se ocasiona una invalidez, según cifras del Ministerio de Salud Pública.

Síntomas

Los ACV son la primera causa de muerte de los uruguayos y de discapacidad, lejos de cualquier otra patología, incluso cardiovascular, cáncer, afecciones respiratorias y siniestros de tránsito.



Estos ocurren cuando hay una interrupción brusca de las funciones del cerebro. Pueden ser de dos tipos: hemorrágicos, que ocurren cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro; o isquémicos, que suceden cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre.



Lo último tiene dos causas: un coágulo tapa una arteria que ya está muy estrecha (accidente cerebrovascular trombótico) o un coágulo se desprende de otro lugar y se traslada al cerebro (accidente cerebrovascular embólico).

El 80% de los casos corresponde a ACV isquémicos.



Respecto a los síntomas, el médico y docente indicó que hay que estar alertas si ocurre una pérdida brusca de movilidad o de una parte del cuerpo, pérdida brusca de la visión de un ojo o alteración del habla o al caminar.



“Si de golpe no puede hablar o no puede entender, si empieza a caminar y se trastabilla, todo esto nos tiene que hacer pensar en un ACV y debemos ir rápidamente a un centro de salud para descartarlo o confirmarlo. Tenemos que llegar a ese lugar en el que la gran mayoría de las pérdidas de fuerza no sean por ACV; hay que aumentar el índice de sospecha”, dijo Crosa en Calidad de Vida en El País.



Y agregó: “Los ACV son una de las patologías que más nos hacen perder años de vida saludables. Si bien los ACV isquémicos no son tan mortales como los hemorrágicos, son tantos que producen ese problema en la salud pública”.

Riesgos

Los factores de riesgo del ACV isquémico son “primos hermanos” de los factores que inciden en las enfermedades cardiovasculares: la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. La excepción son los casos de ACV isquémicos de tipo traumático, más frecuentes en jóvenes, por ejemplo, como consecuencia de una disección de arteria por un traumatismo externo.



En el caso de un ACV hemorrágico interviene como factor de riesgo si la persona tiene un aneurisma (una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro) o una malformación arteriovenosa cerebral.



“Las hemorragias se producen por fenómenos inflamatorios que son autónomos, aunque existe una vinculación con el tabaquismo”, apuntó Crosa.