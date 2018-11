Regularán el mercado negro de cannabis medicinal

La mitad de las personas que acceden a productos de cannabis medicinal en Uruguay lo hace a través del suministro de cultivadores y productores de extractos —entre otros medios— lo que confirma la existencia de un mercado clandestino para acceder a las medicinas.

Ante esta situación, un grupo de técnicos del Frente Amplio que mantiene reuniones con la industria, se encuentra redactando un proyecto de ley que busca regular el acceso al mercado del cannabis medicinal. El integrante del grupo de investigación Monitor Cannabis, Gustavo Robaina, dijo a El País que actualmente hay un solo medicamento registrado en el mercado que tiene un precio de aproximadamente $ 6.000, al que muchas personas no pueden acceder por su elevado costo.

Se trata del Epifractan 2%, un aceite de cannabidiol puro que es indicado para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Las autoridades detectaron que pacientes y padres de los mismos, recurren a productos a mitad de precio que se encuentran disponibles en Internet y que muchas veces no solo no están habilitados, sino que no son los adecuados. Robaina señaló que "se ha generado un mercado clandestino de aceites artesanales y que si bien algunos son efectivos, no tienen los controles de calidad y seguridad correspondientes"

Nueva ley para mayor accesibilidad

La nueva ley buscará garantizar la accesibilidad de los medicamentos a los usuarios. Entre varias medidas, se planteará que un médico recete un preparado determinado para cada paciente y que se cree una farmacia especializada y habilitada por el Estado. El remedio tendrá un menor costo al actual y se pretende crear una guía médica.