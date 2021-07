Las recomendaciones sanitarias del MSP para la celebración del Día del Padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó una serie de recomendaciones sanitarias para la celebración del Día del Padre. En un comunicado divulgado este viernes recordó los cuidados vinculados a las personas mayores y a la concurrencia a residenciales.

La cartera aclaró que, "aunque en el último tiempo la marcha de la pandemia ha mostrado indicadores positivos en relación a la situación sanitaria, no debemos olvidar que tenemos que seguir cuidándonos para evitar nuevos contagios".



El MSP indicó que "las personas mayores que vivan solas, en pareja o insertas en un núcleo familiar, deberán seguir las recomendaciones para evitar contagios (distanciamiento físico, uso de mascarilla y alcohol en gel)".



Además, la "familia debe mantener la burbuja (los convivientes), extremando las medidas de cuidado personal para proteger a los mayores".



En esa línea, sugirió celebrar en el hogar. Pero, si se visitan lugares públicos concurridos, todas las personas mayores, vacunados o no, deberían usar tapaboca y mantener distanciamiento físico.



Por otra parte, recomendó que la compra de regalos sea con antelación, "si es posible en forma virtual o en lugares pequeños próximos al hogar" para evitar lugares muy concurridos.



Para la visita a establecimientos de larga estadía se dieron otras recomendaciones.



La cartera sugirió mantener el régimen de visitas a través de agenda y que, en lo posible, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados destinados a recibir a personas.



A su vez, los visitantes al ingresar deberán higienizarse las manos, y usar el tapaboca y mantener una distancia física durante la visita. Las personas no podrán transitar por las instalaciones.



El personal de salud es quien controlará que se cumplan las medidas. Después de que se retire la visita, se realizará la limpieza e higiene del espacio.



Por último, dijo que no se recomienda la salida del residente del establecimiento.