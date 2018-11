Rechazan cierre de un block quirúrgico en Dolores

Centenares de vecinos de Dolores en Soriano reclamaron ayer ante el eventual cierre del block quirúrgico y la sala de maternidad del Centro Asistencial Médico de Soriano (CAMS), dos medidas que están incluidas en el proyecto de reforma del centro.



Una multitudinaria marcha culminó con una concentración en la plaza principal, sitio en el que se dio lectura a una proclama. Los manifestantes advierten que la gravedad del hecho involucra a toda la ciudad y pueblos aledaños, unos 25.000 habitantes, porque en la mutualista también se atiende a los usuarios de ASSE.



De concretarse la reestructura, los pacientes deberán trasladarse 37 kilómetros hasta Mercedes, para ser atendidos. Los cambios también afectan a la ciudad de Cardona.

Los manifestantes también cuestionan al director departamental de Salud de Soriano, Alejandro Crosi, por su condición de cooperativista de CAMS. Entienden que en una situación de conflicto de interés no puede ser juez y parte por lo que consideran que no es un interlocutor válido.



“Creemos que no es ético”, expresó a El País, Mónica Sanat, licenciada en enfermería y vocera de los usuarios. Explicó que con el grupo de Dolores, Crosi se mostró siempre abierto al diálogo pero desde Cardona lo cuestionan duramente porque nunca pudieron llegar por su intermedio a las autoridades nacionales de la salud y tuvieron que recurrir a otras vías para concretar una reunión con el ministro de Salud Jorge Basso.



El cierre del block sería a partir del 1º de febrero de 2019, aunque la fecha puede tener modificaciones a partir de la instancia de negociación que ya se lleva adelante en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según supo El País.