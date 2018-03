Monto derivado al Clínicas por lo recaudado en industria cervecera es menor al esperado

El año pasado el Parlamento tomó la decisión de reducir el subsidio estatal a la cerveza para financiar la refacción del Hospital de Clínicas.



Según el programa Todo Pasa de Océano FM, la Dirección General Impositiva (DGI) informó al centro de salud que por lo recaudado durante todo el 2017 en la industria cervecera se va a derivar al hospital $75.000.000, lo que equivale a unos US$ 2.670.000.



La directora del Clínicas, Graciela Ubach, dijo esta mañana a la emisora que ese monto está por debajo de lo que se esperaba, que eran unos US$ 3.000.000, y que por ese motivo ahora deberán "ajustar" el plan de obras que tenían.



Ubach dijo que de todas maneras, la cifra no modifica sustancialmente el plan de obras, a pesar de esos ajustes que habrá que hacer.



"Nos vamos a ajustar a lo que esté y parte de esto se financiará con los recursos del año próximo", agregó.



Según datos de la DGI, el subsidio anual a la cerveza equivale al 1,5% del total de impuestos que paga la bebida. En 2015, por ejemplo, sumó US$ 15.766.656.



Cuando a mitad de 2017 se debatió en el Parlamento la reducción del subsidio, una fuente de Fabricas Nacionales de Cerveza (FNC) —que concentra el 95% del mercado local de cerveza— había dicho a El País que la medida cambiaba las reglas de juego, afectaba la "ecuación económica" de la empresa y obligaría "a repensar la operación en Uruguay en su conjunto". El ejecutivo consultado también se quejó por "la creciente disparidad" en el tratamiento impositivo a las bebidas alcohólicas, ya que algunas como el vino no pagan Imesi.

