Radi: "Lo que me preocupa es la correcta utilización de los espacios públicos"

Rafael Radi, doctor en Medicina y en Ciencias Biológicas, y uno de los tres expertos que conforman el equipo que diseñará el plan que permita a la población atravesar la denominada "nueva normalidad" hizo referencia a la tendencia mundial "Quedáte en casa" y aseguró que "le falta una parte a eso", en diálogo con No toquen nada (Océano FM).

"Voy a dar una opinión como científico", advirtió Radi y agregó: "A mí siempre me resultó ese hashtag 'Quedate en casa' le faltaba una parte, quedáte en casa por un tiempo, porque sino no hay salida. Creo que el pánico mundial generó una respuesta muy fuerte, sin duda las medidas de confinamiento eran esenciales para parar la propagación y eso ha sido exitoso, pero eso es una etapa, no es para siempre".

Radi opinó que la parte más compleja es ahora con "la salida de esta situación" y expresó que se debe realizar un trabajo puntal "desde el lado comunicacional".

"Nosotros eso lo hemos planteado en la interna de este grupo asesor científico en contacto con la OPP (Oficina de Presupuesto y Planeamiento), que tiene que haber una capa comunicacional que hay que construirla, que todavía no está, realmente, yo entiendo que no está, para que haya mensajes más claros, más cristalinos, más consistentes, que no haya tanto lugar a las interpretaciones", aseguró Radi.

El doctor en Medicina expresó que hay un tema que lo preocupa puntualmente y que es "la correcta utilización de los espacios públicos" y ejemplificó con países como Alemania y Dinamarca que "incrementaron el uso de los espacios públicos en forma responsable".



"Se entendió que la gente tenía que tener actividades físicas, los niños tomar sol, las personas con patologías rehabilitarse, entonces creo que hay que tomar decisiones en ese sentido y luego gestionar el uso del espacio público en forma responsable", indicó.



Radi aseguró que él sale a caminar, a correr por su barrio sin tener que estar en contacto cercano con las personas.