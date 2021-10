Radi destacó situación actual de la pandemia en Uruguay pero advirtió por el "covid largo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, dijo este martes que si bien Uruguay está "está en un lugar muy bueno" respecto a la situación de la pandemia de COVID-19, existen "desafíos" vinculados a la apertura de fronteras que comenzó semanas atrás, y de lo que se conoce como "covid largo".

En diálogo con Fácil Desviarse (Radio Del Sol), el experto indicó que "quizás más adelante en vez de empezar a mirar el número de infectados, va a ser mucho más importante ver el número de hospitalizaciones, de pacientes en el CTI". No obstante, hizo una puntualización sobre los infectados en esta etapa y no quedarse solo con la foto de dichos ingresos.

"No hay que desdeñar totalmente el contagio, porque aunque no sea grave, se está viendo mucho en lo que llamamos el covid largo. Personas de 30-35 años que tienen una infección, que no tienen muchos síntomas pero que quedan con una secuela que puede durar muchos meses", enfatizó Radi.



El especialista dijo que el llamado "covid largo" puede afectar a personas de "entre 30 y 40 y pico de años, que de repente no terminaron en un hospital, que lo cursaron en su domicilio, pero que después quedan con cansancio, dificultad respiratoria, algún trastorno digestivo". "Evitar el contagio es bueno de por sí", subrayó el experto.

MIRA TAMBIÉN Uruguay superó el millón de dosis de refuerzo contra el COVID-19

"Ahora estamos entrando en una linda primavera, y se nos viene mucha época del aire libre. Así como los países del norte están preocupados por su invierno, y EE.UU. ya está preocupado por el Día de Acción de Gracias (...) tenemos que aprovechar ahora la vida al aire libre. Esta genera muy poco contagio. Lo que genera más contagio son los ambientes cerrados mal ventilados", destacó.



Consultado sobre en qué momento la pandemia pasará a ser una endemia, que implica que enfermedad que se presenta con regularidad en ciertas regiones y el número de enfermedades permanece relativamente constante a lo largo del tiempo, Radi respondió que eso implica un "problema global".



Expresó que Uruguay puede llegar a una etapa de "control", que tradujo en un "85 - 90% de la población vacunada, eso va a generar inmunidad colectiva" y "cuasi endemia", pero el país se mantendrá con la "espada de Damocles de la posibilidad de introducción de variantes que puedan venir y van a venir en la medida que siga tanta gente infectándose por día" en el mundo. "Es importante que la pandemia se apague en todos lados", dijo.



"Por el tiempo que viene vamos a seguir en esta situación epidémico-endémica y recién irá a la endemia cuando tengamos mucha población con vacunación a nivel regional también y tengamos menos chances de que aparezcan variantes que superen la acción de la vacuna", que destacó no se han descubierto hasta ahora.



Por otro lado, el experto se refirió a la vacunas rusas y sus "grandes dificultades", a pesar de que desde el punto de vista tecnológico "están muy bien concebidas". "Siempre pensé que tener una vacuna con dos componentes en pandemia iba a ser un problema, y lo fue. Necesitás una línea de producción para producir el componente A, y en paralelo necesitás un componente B que tantas semanas después del A lo tenés que administrar, y eso fue lo que falló. Por eso Argentina nunca pudo tener la segunda dosis de Sputnik", dijo.