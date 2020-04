Radar: 66% cree que la situación por coronavirus va a empeorar en el próximo mes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La consultora Radar realizó un relevamiento acotado a Monevideo durante el 4 y el 6 de abril en el marco de un proyecto denominado "Coronatracking-UY". A partir de esta encuesta se determinó que un 66% cree que la situación por coronavvirus va a empeorar en el próximo mes.

De este 66%, un 25% de los consultados opinó que la situación "va a empeorar mucho" y un 41% opinó que "va a empeorar un poco". Por otra parte, un 14% consideró que la situación "va a seguir siendo la misma de hoy", un 16% que "va a mejorar un poco" y un 4% que "va a mejorar mucho".

Los resultados de esta encuesta arrojaron también que son muchos los montevideanos que le tienen miedo al contagio y por lo tanto la gran mayoría de los consultados aseguró que cumple con las medidas preventivas recomendadas.

Un 86% aseguró que "tiene miedo de contagiarse o de que alguien de su familia se contagie". En términos de preocupación, un 73% indicó que "está algo o muy preocupado por la posibilidad de contagiarse de coronavirus".



A su vez la gran mayoría contestó que sigue las recomendaciones: 87% de los montevideanos consultados indicó que no se reúne con amigos ni en casas ni en espacios públicos, 85% expresó que se lava las manos con frecuencia, 84% que no saluda con besos ni abrazos y 81% trata de no salir de su casa.



Actualmente la medida menos utilizada es la de usar tapabocas. Solo un 18% aseguró que toma esa medida, mientras que solo un 20% indicó que compra más alimentos, productos de higiene o medicamentos para guardar.

Con respecto al accionar político, la mayoría de los consultados se mostró conforme tanto con la actuación del gobierno como con el papel de la oposición.



Del 66% que indicó que "el gobierno está tomando las medidas adecuadas", un 34% respondió que "está totalmente de acuerdo" y un 32% que está "algo de acuerdo". En la punta contraria, 18% de los montevideanos contestó que está "algo en desacuerdo" con esas medidas, y un 15% "totalmente en desacuerdo".



Por otra parte, un 35% consideró que está "totalmente de acuerdo en que la oposición está actuando de manera responsable frente a la pandemia de coronavirus", un 21% aseguró que "está algo de acuerdo", un "algo en desacuerdo" y un 21% "totalmente en desacuerdo".