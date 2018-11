Quian: paro de anestésico-quirúrgicos "es por dinero" y "es una máscara"

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo esta mañana que el paro del Sindicato Anestésico-Quirúrgico (SAQ) es "por dinero" y "no por representatividad".

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Quian sostuvo que no puede "entender" que "un grupo de profesionales que están entre los mejor remunerados del país, por este problema hagan un paro de tres días".



El gremio, que hace algunos años se escindió del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), representante de los médicos en los Consejos de Salarios, reclama ser tomado en cuenta y negociar sus condiciones. Esta medida lleva a que en tres días se posterguen más de 1.000 operaciones, según los cálculos de los propios cirujanos.

"Estamos convencidos de que es un problema por dinero, no es por otra causa. El pago de los anestésico-quirúrgicos es salario más acto médico. El MSP y el SMU estamos llamando a cargos de alta dedicación que son con un salario excelente, de más de $200.000 (mensuales) y ellos se oponen a este método, salvo que sea el cargo más el acto médico", explicó Quian.



El jerarca explicó que los cargos de alta dedicación "tienen la finalidad de fidelizar al trabajador, dándole muchas horas de trabajo en la misma institución", y que al estar "en un período de estabilidad", es "normal" que "la gente tenga un (solo) trabajo o un trabajo y sea docente en el caso de la Medicina".

La "actitud" de los anestésico-quirúrgicos "no es" una "medida lógica", indicó, y desmintió que el SMU sea un "brazo político del poder Ejecutivo", como denuncia el SAQ. " Si fuera así, no habrían demorado 96 días para llegar a una acuerdo" en el Consejo de Salarios, comentó.



Los anestésico-quirúgicos "quieren ir a negociar personalmente, y el SMU es el órgano más representativo de los médicos del país. Para los Consejos de Salarios, el PE toma al órgano más representativo. Ellos pueden actuar a nivel del SMU y que el sindicato lleve sus propuestas. Pero no lo quieren hacer. Este conflicto es por dinero, no por representatividad, esto es una máscara", se quejó Quian.



El jerarca sostuvo que "la única cosa que podría entender para que hagan paro es que hace tres meses que no cobren o tengan salarios sumergidos. ¿Pero esto? Yo pienso que los colegas van a recapacitar, porque además están solos: la opinión pública, el SMU, el Poder Ejecutivo están en contra. ¿En quién se apoyan además de ellos? En nadie", sostuvo.



Consultado sobre si el Poder Ejecutivo piensa decretar la esencialidad del servicio, Quian manifestó que "estamos apostando a que recapaciten que esta medida no es la adecuada" y aunque "no se descarta ninguna medida", de momento no hay nada "sobre la mesa". La esencialidad "es una posibilidad, pero estamos apostando fuertemente a que esta gente, que son profesionales universitarios con los mejores salarios del país, recapaciten y se pueda comenzar otra vía de intercambios. El MSP está dispuesto a conversar, pero no en medio de un conflicto", sentenció.