Puja entre mutualistas por el remate de la estructura edilicia de Casa de Galicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Casi seis meses después de que la Justicia ordenara el cierre, hoy se realizará el remate de la principal estructura edilicia de la exmutualista Casa de Galicia. El precio base es de US$ 12,8 millones y todas las mutualistas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) tienen autorización para participar. El mejor postor será el que incorporará a sus servicios el sanatorio que está ubicado en la Avenida Millán.

El remate será llevado a cabo por la tradicional casa de subastas Bavastro e Hijos, y la firma ya sabe que hay mutualistas interesadas. En tanto, según supo El País, no habrá ningún “empresario con antecedentes sanatoriales” participando de la instancia. Además de invitarse a participar a las mutualistas que integran el SNIS, se había generado esa categoría para otras empresas, que debían demostrar en las 48 horas previas al remate que poseían antecedentes en el manejo de firmas vinculadas a la salud, pero no se presentó ninguna.



La instancia, que está prevista para las 15 horas de hoy, se da a partir de que no se encontró ningún interesado en la licitación abierta en marzo como para avanzar en la compra del edificio.



José Bavastro, representante de la casa de remates y rematador del sanatorio de Casa de Galicia, aseguró a El País que el de hoy “quizá se trate del remate más importante de los últimos años”.



“Además de lo que significa para nuestra empresa, para los remates en general es un hecho en sí mismo que se ofrezca un sanatorio como el de Casa de Galicia”, indicó Bavastro.

Según el rematador, se trata de un inmueble “muy bueno” que tiene “proyección a futuro por tener un terreno enfrente con posibilidad de ampliación o de estacionamiento”, además “del equipamiento y su ubicación al oeste de Montevideo”.



Con respecto a la cifra de US$ 12,8 millones que será el “piso” para el remate, Bavastro aseguró que teniendo en cuenta los 17.000 metros edificados este podría tener “un costo más alto si tuviera otro destino para sus usos”, pero “para el fin sanatorial está muy bien”. Aún se desconoce cuáles mutualistas participarán del remate y Bavastro dijo que antes del inicio se tomarán los datos de todas las personas que las estén representando.

Casmu quiere el IMAE

En la licitación fallida del edificio la oferta inicial fue de US$ 20 millones, pero el MSP definió que en el remate no se incluiría a los IMAE (Instituto de Medicina Altamente Especializada), que son los recursos más rentables del centro de salud. Por eso el precio bajó.



A partir de esa separación entre el edificio y sus IMAE es que la mutualista Casmu envió al Ministerio de Salud Pública (MSP) una solicitud para que se le adjudique el de cardiología que allí funciona, según supo El País.



“Le corresponde al Casmu porque somos la empresa privada que tiene más pacientes con problemas cardiovasculares”, aseguró el presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez.



El problema que se puede generar con el interés manifestado por el Casmu es que el mejor postor del remate previsto para hoy reclame la adjudicación de los IMAE -algo previsto en la resolución del MSP- y, de esa manera, será la cartera de salud la encargada de determinar quién los administrará. Por su parte, Rodríguez dijo que le consta que “es una posibilidad real que el mejor postor se los quiera quedar”, pero aseguró que el cardiológico “verdaderamente le corresponde a los pacientes del Casmu”. “No es lógico que una institución como la nuestra no tenga un IMAE cardiológico”, remarcó.

En total, en el edificio de Casa de Galicia funcionan cuatro centros de medicina altamente especializada: tres de nefrología y uno de cardiología. A pesar del interés de la mutualista por el IMAE, el presidente del Casmu dijo que no participarán del remate porque el edificio “no es necesario (para ellos) en este momento”.