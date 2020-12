Prueban un fármaco que podría bloquear la transmisión del COVID-19: está en fase II

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un estudio, publicado por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos, asegura que un nuevo fármaco antiviral, MK-4482 / EIDD-2801 o Molnupiravir, suprime completamente la transmisión del COVID-19 en 24 horas en un estudio realizado en fase II (animales).



El estudio fue encabezado por el Dr, Richard Plemper. Plemper había descubierto que el medicamento era potente para combatir los virus de la influenza.

"Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2", dijo Plemper según consta en el sitio de la Universidad. "MK-4482 / EIDD-2801 podría cambiar las reglas del juego", agregó. El estudio preliminar fue publicado también en la revista Nature.. Según Plemper, la posibilidad de interrumpir la transmisión comunitaria del SARS-COV2 hasta que la vacunación masiva esté al alcance de la población es fundamental para controlar el virus y frenar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia.

La prueba en fase II (aún no se ha probado en humanos) fue realizada en hurones. En el estudio publicado en Nature Microbiology , el equipo de Plemper reutilizó MK-4482 / EIDD-2801 contra el SARS-CoV-2 y utilizó un modelo de hurón para probar el efecto del fármaco para detener la propagación del virus. Así infectaron hurones con SARS-CoV-2 y les dieron el tratamiento con MK-4482 / EIDD-2801 cuando los animales comenzaron a eliminar el virus por la nariz. "Creemos que los hurones son un modelo de transmisión relevante porque propagan fácilmente el SARS-CoV-2, pero en su mayoría no desarrollan una enfermedad grave, que se asemeja mucho a la propagación del SARS-CoV-2 en adultos jóvenes", dijo el Dr. Robert Cox, becario postdoctoral en el grupo Plemper y coautor principal del estudio.

Juntaron hurones infectados con el fármaco y no se contagiaron. Los que tomaron placebo sí contagiaron a los otros animales.



Debido a que el medicamento se podría tomar por vía oral, el tratamiento se podría iniciar de forma temprana y así, siempre en caso de ser aprobado en humanos por las agencias correspondientes, se acortaría la fase infecciosa y se evitaría el aislamiento prolongado y los brotes. Siendo precavidos, si llegara a funcionar, podría frenar la transmisión en 24 horas.



El estudio fue financiado por Institutos Nacionales de Salud / Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del estado de Georgia.