Cipriani: "Si la población no acata medidas, no hay sistema de salud" que lo soporte

El presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, enfatizó en díalogo con "Periodistas - Toda la verdad" (TNU) que si sigue con este ritmo de aumento de casos, estima que "a mitad o fines de febrero podría colapsar" el sistema de salud.

Señaló que el cambio "va a depender netamente de la conducta de cada uno de nosotros". "No hay sistema de salud en el mundo, por más organizado, más plata que tenga, más números de cama, con todos los intensivistas, si la población no acata no tenés manera...", enfatizó.

Consultado sobre si Uruguay esta "yendo de atrás" con respecto a la pandemia, dijo —a modo personal— "sí, ya estamos detrás, en el sentido que hay una circulación mantenida (...) estamos en una fase de circulación, o sea que ahora las medidas tienen que empezar a ser como fue al principio".

"Se está a tiempo con una población que está como saturada. Pero la población, con buena información se tiene que entrar a desaturar, y tiene que volver a tomar la conciencia como la tomamos en marzo", subrayó.

Cipriani dijo que el Estado está "dejando todo, no está mirando déficit económico, muchas horas de trabajo, todas las partes están trabajando juntas", y enfatizó: "Tenemos la luz al final del camino, está la vacuna".

"Uruguay está haciendo todo para llegar a la vacuna. Para llegar hasta ahí tenemos que tener un buen comportamiento para no saturarnos y para que nuestros padres, abuelos, puedan vivir", manifestó el jerarca.

"Las vacunas ya están. Se están desarrollando en el mundo, hay países que ya sabemos que se empiezan a hacerlas. Uruguay tiene que elegir la mejor vacuna, que hay que demostrar que tiene que ser efectiva, se tiene que poder aplicar y la tienen que poder entregar", remarcó Cipriani.

En ese sentido, dijo que "el presidente no mira el costo" de las mismas, y que desde el gobierno "se están haciendo todos los esfuerzos" para acceder. "No es de dudar que el propio presidente se vaya a negociar la vacuna", afirmó.

"Si aguantamos un poco más está la vacuna, y el día que esté la vacuna seguimos con el tapabocas, y tenemos unas medidas va a cambiar considerablemente", la situación.



Cipriani dijo que este martes el nivel de ocupación del CTI en ASSE es de un 60%, frente a un 55% de ayer. En tanto, dijo que de los 42 enfermos que están actualmente en CTI, "ASSE tiene solo siete internados". Esto lo estima porque la pandemia afecta más en la capital, cuando los usuarios de ASSE en Montevideo "son de una franja etaria menor".