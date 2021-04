Principales hospitales con áreas Covid completas ayer; emergencias se reunieron con ASSE por demoras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre las 9:00 y las 15:00 horas de ayer hubo más de 20 pacientes infectados con COVID-19 y otros que no lo estaban, que tuvieron que aguardar más de dos horas y media (tiempo promedio actual de espera) para acceder a una cama de cuidados moderados en hospitales del área metropolitana.

Así lo reconocieron a El País fuentes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y lo advirtieron varios médicos que vivieron las demoras. Sin embargo, el hecho no fue admitido anoche oficialmente por este organismo.



De acuerdo a fuentes de ASSE que pidieron no ser identificadas, las demoras se dieron por faltas de camas de cuidados moderados (no intensivos) en áreas Covid y no Covid, “sobre todo en Montevideo” pero también de Canelones.

Luis Núñez, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), a diario se ocupa de recibir de parte de los jefes de CTI de todos los prestadores la ocupación de los centros. Núñez dijo a El País que el reporte que recibió de ASSE ayer al mediodía reflejaba una ocupación de camas de cuidados intensivos que iba del 76% al 100%. Y precisó: “La mayoría de los hospitales estaban, al menos los principales, con las camas para pacientes Covid todas ocupadas”.



Núñez recordó que por cada paciente que requiere de cuidados críticos, hay tres o cuatro que necesitan moderados. En ese sentido, advirtió que el hecho de que estén llenas estas últimas habla de “mala gestión” de ASSE. “No es un problema de moderados, es compartido. Y es de mala gestión: si no podés desagotar tus camas de moderados (que requieren menos personal especializado y menos equipamiento), en algún punto hiciste algo mal”.

Ayer a la tarde, Búsqueda informó en su cuenta de Twitter que había más de 15 pacientes de ASSE esperando para ingresar a CTI y que como no había lugar tuvieron que ser trasladados a otros centros de salud.



La información también fue brindada por autoridades de gobierno a distintos médicos consultados por El País. Uno de ellos contó que a las 15:00 horas llegó a haber al menos 25 pacientes esperando una plaza de CTI, en algunos casos, con demoras de más de 24 horas.



Esta misma fuente dijo a El País que uno de esos casos es el de una mujer de 92 años infectada con el virus, que falleció mientras esperaba una cama.



Sin embargo, en la dirección de Comunicación de ASSE lo negaron: “Los pacientes que tenían que ser trasladados fueron trasladados. No hubo esperas, no hay fallecidos, nada; hubo pacientes con Covid y sin Covid, y están todos en sus respectivas camas y en moderados no hubo espera”, aseguraron.



Pero las versiones de las fuentes del propio organismo fueron también confirmadas a El País por varios médicos que ratificaron desde su anonimato la veracidad de los hechos.

“Llamás a la coordinadora de CTI y te dice que no hay cama. Que van a la cola, que son 25 pacientes”, contó un médico que vivió ayer esta situación a media tarde. Otro relató: “Hay pacientes en puertas de urgencia de centros de salud de ASSE esperando hace más de 24 horas para ser trasladados a hospitales, y más de 20 en puertas de hospitales y otros lugares esperando cuidados intensivos e intermedios. A su vez, hay demora en todas las emergencias prehospitalarias, públicas y privadas, con demoras de horas”.

Preocupación.

Mientras esta situación se daba en los hospitales de ASSE, el presidente del organismo, Leonardo Cipriani, recibía junto a los directores de algunos hospitales de Montevideo a representantes de la Cámara de Emergencias Móviles.



Allí, los empresarios le plantearon formalmente a las autoridades de ASSE su preocupación por el aumento de los tiempos de espera, que estos días llegan a ser de 10 horas.

Jorge Díaz, integrante de la Cámara, señaló a El País que “hay un aumento de la demanda” y que la intención es que “el paciente no espere”. El empresario señaló que esto ocurre tanto en el sector público como en el mutualismo.



De acuerdo a sus datos, una ambulancia espera hoy en promedio 2:40 horas. El mes pasado este guarismo era de 10 minutos menos. Incluso contó que, por ejemplo, en UCM, la cantidad de pacientes internados desde el 1° de enero al 30 de marzo fue la misma que todos los internados entre enero y setiembre del año pasado.

Traslado en Ambulancia de ASSE. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País



En la Cámara sostienen que la internación es mucho más “estricta” que antes, dado que solo trasladan pacientes cuando “no hay más remedio”. “Solo llevamos el 7% de lo que vemos”, detalló Díaz en diálogo con El País. “Internamos estrictamente lo imprescindible. Muchas veces las instituciones nos ven como competidores. Somos quienes defendemos la pelota porque si no existieran las emergencias móviles en este país, yo no se qué habría pasado”, remató Díaz.

Ocupación global.

La SUMI viene recopilando información de los CTI desde el inicio de la pandemia. Ahora empezó a reportarlo también el Sinae, en base al nuevo Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA). Pero los informes no coinciden en los datos.



Ñúñez explicó que la diferencia radica en dos factores: los horarios de los reportes, y la fuente de información. Mientras la SUMI se contacta con médicos coordinadores de CTI, el MIRA se nutre de los datos que a las 17 horas envía personal administrativo que, a juicio de Núñez, “a veces no saben cómo funciona un CTI”.



Los reportes de la SUMI y el MIRA coinciden en los niveles de ocupación general de CTI. La SUMI relevó que en Montevideo está por encima del 70% en todos los prestadores, y en ASSE es de 76%. El MIRA registró ayer una ocupación total de 76,4%. También coinciden en que al momento, los pacientes con COVID-19 son prácticamente la mitad.