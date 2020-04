"Primer round": por qué todavía es tiempo de quedarse en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay lleva más de un mes en cuarentena voluntaria. La cifra de infectados por coronavirus sobrepasa los 500 casos y de esos, más de la mitad se han recuperado. Puede que te hayas preguntado si es hora de salir de casa: la respuesta es no. Los expertos hablan de una pelea que no está aún ganada, de una pelea en la cual recién estamos atravesando el primer round.

El virólogo Santiago Mirazo señala que estamos igual que un mes atrás. Sin embargo, dice, el problema ahora es más grande: tenemos fallecidos, un mes de desgaste y aún somos susceptibles, el virus está circulando más que hace un mes.



Una de las razones por la que deberíamos permanecer en nuestras casas tiene que ver con los pacientes asintomáticos. El número de personas con test positivo de COVID-19 superó en Uruguay los 500 casos. Sin embargo, además de esos casos, hay otros casos positivos que no son contabilizados, ya sea por ser pacientes asintomáticos o que por alguna razón no fueron testeados. Eso es lo que se conoce como subregistro. El virólogo explica que en Uruguay el subregistro parecería no ser demasiado grande si se comparan los pacientes internados en CTI con los números a nivel global.



A su vez, los expertos señalan que si los uruguayos retomaran la actividad masiva ahora, el contagio podría tener un efecto rebote, directamente ligado a la confianza que adquirieron los uruguayos durante la cuarentena.

Mirazo señala que esa confianza nace de compararse con otros países y de falta de claridad en el mensaje transmitido por el gobierno.



“Lo que ya podemos asumir es que los casos van a aumentar. Lo que hay que hacer es acompañar ese aumento con testeo para ver cuánto aumentan los casos”, explica Mirazo, del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias.



Y si los casos aumentan demasiado en un breve período de tiempo, el sistema de salud vuelve a ponerse en riesgo. El gobierno anunció días atrás que la estrategia para comenzar a salir de la cuarentena tenía que ver con ir haciendo pruebas en distintos sectores de la población, probando de forma escalonada. El virólogo explica que al hacerlo por sectores, permite ir sondeando qué tan recargado está el sistema de salud.



“Si decidimos por libertad propia estamos en contra de lo que dice que comité que asesora al gobierno, que aconseja que debe ser progresivo, paulatino y por sectores. No sabemos lo que puede pasar, lo que sabemos son las consecuencias de la no estrategia: el knock out, el colapso del sistema de salud. Por suerte Uruguay tiene estrategia, pero nosotros tenemos que ayudar a que eso funcione”, concluye Mirazo.