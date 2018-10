Presidente de ASSE sobre muerte en Artigas: “Asumimos la responsabilidad”

Un hombre de 64 años, Luis Acosta, murió este miércoles en el Hospital de Artigas, donde estaba internado. Acosta había sido diagnosticado con cáncer en sus riñones y aguardaba desde hacía cuatro meses para conocer los resultados de una biopsia que indicaría si la enfermedad se había expandido a sus pulmones.



En este centro de salud no hay un anatomopatólogo que analice los exámenes clínicos, lo que provoca la demora entre la realización de los estudios y la entrega de los resultados a los pacientes. Por este motivo, las muestras del Hospital de Artigas se envían a Rivera, Paysandú y Salto para ser estudiadas.



El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, se refirió este jueves a la muerte de Acosta y también a la situación general del departamento en casos similares.



Entrevistado por el programa Puntos de vista de Radio Uruguay, Carámbula dijo acerca del fallecimiento de Acosta: “Asumimos la responsabilidad, no estaría bien esquivar una responsabilidad que tenemos como institución”. Añadió, asimismo, que se comenzará una investigación administrativa para determinar qué sucedió en este caso.



“Asumimos las dificultades que tenemos y por eso estamos trabajando duramente para resolverlas”, dijo Carámbula. El jerarca agregó que “gran parte” de las biopsias realizadas en el Hospital de Artigas “están encaminadas”. Detalló que hasta el martes de esta semana estaban “pendientes” seis estudios de este tipo.



Sin embargo, tres fuentes diferentes indicaron a El País el miércoles, luego de conocido el fallecimiento de Acosta, que son alrededor de 80 las biopsias cuyos resultados todavía no fueron comunicados a los pacientes.



Por otro lado, Carámbula indicó que el “tema de fondo” –la falta de un especialista en el departamento que realice los estudios- se busca remediar con un llamado que ya se hizo para la función de anatomía patológica. “Hay un colega interesado en presentarse, esperamos que en los próximos días esto quede resuelto”, indicó.