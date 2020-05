Preparan protocolo para retomar el 18 de mayo cirugías programadas y procedimientos invasivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

18 de mayo es la fecha para que, de forma progresiva y paulatina, se retomen las cirugías programadas y los procedimientos invasivos, de acuerdo a comunicado del Sindicado Anestésico Quirúrgico (SAQ).

Para ello se están ultimando los detalles de un protocolo elaborado por más de 2000 anestésicos quirúrgicos. Según el comunicado, los pacientes serán entrevistados antes para poder descartar síntomas de COVID-19 o de contactos con casos positivos, además “deberán permanecer en cuarentena catorce días antes de la intervención”.

El SAQ ve bien la media de retomar las cirugías porque “la situación epidemiológica parece estar estabilizada y controlada con una baja circulación del virus”. No obstante, el protocolo será revisado cada 15 días; ya que si la situación cambia se puede “dar marcha atrás y volver a la situación actual”.



“Se van a seleccionar pacientes que sin ser oncológicos o urgentes puedan ver limitada su capacidad de calidad de vida o que la postergación de la cirugía ponga en riesgo o en una complicación que termine en una cirugía de urgencia o comprometa la salud del paciente; eso se va a hacer por parte de los técnicos y de las instituciones”, informó el directivo del SAQ Dr. Daniel Montano.



En primera instancia querían hisopar a los pacientes previo al procedimiento quirúrgico, pero luego explicaron que entendieron que“desde el punto de vista logístico y de la capacidad montada en este momento, aparentemente no se puede hacer esto con todos los pacientes”. Y que, a su vez, hay departamentos que no tienen casos positivos de coronavirus por lo que “no tiene sentido en esos lugares hacer esos tipos de medidas”. No obstante, “para los casos urgentes que el equipo y la dirección técnica lo estime conveniente se puede realizar el hisopado”, agregó Montano.