Prensa suiza elogia a Uruguay en el combate al coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“El estado sudamericano muestra que, con una buena organización y una acción decisiva, incluso un país menos próspero puede tener éxito en la lucha contra el coronavirus” dice el artículo publicado en el diario Neue Zürcher Zeitung sobre la situación del Uruguay y el combate al COVID-19.



“Uruguay rara vez recibe mucha atención mundial. El país es conocido por un público más amplio en Europa, probablemente debido a su Selección de Fútbol y como sede de la primera Copa del Mundo en 1930. No es un país rico, pero en el que los contrastes sociales no son tan pronunciados como en el resto del mundo. Es por eso que antes se la conocía como la Suiza de América del Sur. El mejor equilibrio social y el buen funcionamiento de las instituciones, especialmente en el sector de la salud, por supuesto, pueden haber contribuido al hecho de que Uruguay no esté tan abrumado por la ola pandémica del coronavirus como otros países de la región”, continúa el artículo.



“La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes es, por lo tanto, de 0,65. A modo de comparación: en el vecino Brasil fue de 12.2, en Chile (el país con el ingreso promedio más alto de la región) 4.5 e incluso en Argentina, que también libró una lucha relativamente exitosa contra el virus de la corona, 1.1”, agrega.



También destaca la estrategia del gobierno de no imponer una cuarentena obligatoria. “El presidente Luis Lacalle Pou, que solo ha estado en el cargo desde el 1 de marzo, se negó a hacerlo con el argumento de que el gobierno tendría que estar preparado para tomar sanciones severas, lo que no consideró oportuno. Más bien, optó por la acción voluntaria y apeló al sentido de responsabilidad de los ciudadanos de quedarse en casa. Su estrategia fue exitosa. (...) La mayoría de las tiendas cerraron voluntariamente porque ya no venían clientes”, continúa.



Para la prensa suiza unas las claves del enfrentamiento al coronavirus en Uruguay están en un sistema de salud “comparativamente bueno” y el acceso universal al agua potable. “Los gobiernos de centroizquierda que gobernaron el país durante quince años hasta marzo pasado invirtieron fuertemente en atención médica. Durante diez de estos quince años, el país fue dirigido por Tabaré Vázquez, un médico oncólogo y profesor”, agrega.



También remarca el acceso universal al sistema de salud, la existencia de emergencias móviles y el acceso a Internet para promover la telemedicina y evitar la circulación en hospitales y mutualistas. “Uruguay también fue poco convencional al financiar los costos económicos de las medidas aplicadas para combatir el coronavirus. El presidente, ministros, parlamentarios y altos funcionarios se han reducido en un veinte por ciento su salario y los ahorros resultantes alimentarán un fondo coronavirus”, concluyó.



En el artículo se cita al epidemiólogo Julio Vignolo, que admite que el éxito en la lucha contra la coronavirus no solo se debe a las medidas gubernamentales, sino también a ciertas condiciones favorables en Uruguay. Una densidad de población baja y pocas ciudades grandes. Sin embargo, Vignolo no se mostró triunfante y aclaró que hay que reevaluar la situación todos los días porque el virus nunca desaparecerá.