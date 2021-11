Es "posible" aumento de casos y nuevas variantes tras copas internacionales: ¿qué hacer según Radi?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En noviembre se realizarán en Montevideo las finales de las dos copas internacionales del continente: la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Los cuatro equipos de estas finales son brasileros, por lo que significará una llegada masiva de turistas al territorio uruguayo. Frente a este nuevo paso en la pandemia del coronavirus, Rafael Radi, exintegrante del GACH, explicó en entrevista con Las Cosas en su Sitio, de Radio Sarandí, que “está la posibilidad de introducción de nuevas variantes”, sin embargo “en la medida que los controles de los que ingresan vacunados sean efectivos y que los test de PCR sean auténticos” se puede manejar la situación.

Además, Radi explicó que 15 días después hay que monitorear la situación “y ver dónde estamos parados”. “Es posible que haya un cierto aumento” de casos, pero se puede controlar “en la medida que lo mantengamos en la zona testeo, rastreo y aislamiento (el tetris, por sus siglas en ingles). Lo importante es no perder esa herramienta”, agregó.

La situación actual de la pandemia



El exintegrante del Radi detalló cuál es la situación actual de la pandemia en nuestro país: “Todavía no tenemos todas las cartas echadas, no tenemos el nivel de interacción máximo (hay aforos, se están abriendo las fronteras), por lo que no podemos definir como que es una situación de estabilidad endémica”, sin embargo explicó que la situación actual es de “transición endemoepidémica”. El académico explicó que “El sistema todavía está inestable, no estamos en una estabilidad plena, por lo que tenemos que respetar esa inestabilidad”.



Sobre las nuevas aperturas, Radi expresó que “todas las medidas que se van tomando nos van sometiendo a nuevas pruebas, y en la medida de que el monitoreo de esas pruebas nos sigan permitiendo mantener un control, vamos bien”.

“Las pandemias tienen un fin sanitario y un fin social. El final social ya está llegando. Lentamente se van a ir flexibilizando las medidas”, acotó sobre la situación actual del coronavirus en nuestro país.

Vacunas contra el COVID-19



El alto nivel de vacunación en Uruguay ha permitido un desacoplamiento entre la infección y la gravedad de la enfermedad y “eso lleva a una situación de control”.



Radi comentó también que “Uruguay ha tenido un éxito enorme con la combinación de Sinovac y Pfizer, un éxito que fue hasta sorprendente para nosotros mismos. Cuando se nos reporta que la tercera dosis amplifica la cantidad de anticuerpos por 20 está muy por encima de lo que académicamente pensábamos. Fue una excelente decisión y es importante completar el esquema de la tercera dosis y es lo que está bloqueando la penetración de delta en un escenario de alta movilidad”.



No obstante, detalló que “la vacuna salva una vida, pero un plan de vacunación salva de una epidemia. Entonces un plan de vacunación es no solamente tener vacunas, sino tener un sistema creíble y transparente y tener una logística y distribución adecuada”, como sucedió en el caso de Uruguay.

Respecto a los efectos adversos de la inoculación, detalló que “siempre hay una relación costo beneficio con cualquier medicamento. Uno tiene que tener una relación beneficio costo muy favorable en la vacunación” y esto sucedió con las vacunas contra el COVID-19: “Los efectos adversos graves de vacunas que se han visto en el mundo son menores a 1 en 100.000 y en algunas vacunas 1 en 250.000. Los efectos adversos leves, como el dolor de cabeza, son totalmente reversibles en 24 horas o 48 horas. Los efectos adversos severos han sido excepcionales, el número es extremadamente bajo y el beneficio es muy superior al eventual riesgo”, acotó.

Vacunación en niños



El exintegrante del Gach tiene una opinión favorable a la vacunación de los niños de 5 a 12 años, sobre todo “mucho más después de los ensayos que se han visto y las autorizaciones que se están dando”. Si bien explicó que prefiere “dar paso a lo que las autoridades digan y no solamente de hacerlo o no hacerlo, sino también cuándo hacerlo”, cree que “comenzar el año lectivo 2022 con un nivel de inmunidad en los niños va a ser muy importante para tener una actividad educativa presencial lo menos distorsionada posible”.