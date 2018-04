Pierden rastro del dinero de pacientes en colonias

En la comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el Parlamento se terminó de confirmar que de 2011 a 2017, las autoridades de la colonia siquiátrica Santín Carlos Rossi no hacían las transferencias de los ingresos de los pacientes fallecidos a la Contaduría General de la Nación (CGN).

Los pacientes reciben ingresos provenientes de jubilaciones o pensiones del BPS, la Caja Militar o la Caja Policial y depósitos de sus familiares. Los mismos se depositan en la cuenta Fondo de Terceros de la colonia, y se los registra en un programa de gestión interno. De estos ingresos, la colonia deducen un 20% por concepto de hospitalidad que se deposita en una Cuenta Única Nacional (CUN) en Rentas Generales.

El ex gerente financiero de las colonias, Diego Pintos, admitió este lunes en la investigadora que desde 2011 no se depositó más dinero en las cuentas de la Contaduría: "El primer depósito fue en marzo de 2017", respondió Pintos al diputado del Partido Nacional, Martín Lema. "Luego de constatado ese depósito en el 2011 en la cuenta de Santín Carlos Rossi, ¿está seguro que hasta marzo de 2017 no hubo otro depósito?", consultó el legislador. "No, en el período que estuve, no. No sé qué pasó desde el 2011 al 2017", respondió el exjerarca.

En una auditoría interna de ASSE de 2015, se determinó esta y otras situaciones. Por ejemplo, "se constató la existencia de préstamos otorgados a pacientes con descuento de cuota de la pensión o jubilación". "Los pacientes que cuentan con declaración de incapacidad y por ende curador designado, no pueden gestionar préstamos ante instituciones públicas o privadas", recordaba la auditoría. En la mayoría de estos casos los montos fueron usados para comprar electrodomésticos para uso común de los pacientes. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio confirmó ayer en el programa "Así nos va" de Radio Carve que hará una denuncia penal por todas las irregularidades ya constatadas. En la auditoría a la que accedió El País, se indica que "el último depósito de dinero en la CGN de pacientes en la colonia Santín Carlos Rossi data del 9 de marzo de 2012 y corresponden a pacientes fallecido en 2009, 2010 y 2011".

En la investigadora, Rubio preguntó: "¿Se constató que no se informó de pacientes fallecidos y no se depositó la plata en la Contaduría?". La entonces adjunta a la Dirección, Macarena Santoro, respondió que "no se depositó el dinero y que había pacientes fallecidos no incluidos en la lista que dio la oficina de admisión".

Hay faltante en feria y cantina

La auditoría desnuda una serie de irregularidades en la computación de los gastos de los pacientes en la cantina, así como que al menos un funcionario de la colonia desempeñaba funciones en una feria que se realizaba en el predio de las mismas. Además, constata informalidad en los cuidadores de los hogares.