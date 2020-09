Pereira Rossell advirtió a ASSE en 2019 por contrato deficitario

En 2019, las autoridades del Hospital Pereira Rossell comunicaron su desacuerdo a la pasada Gerencia Administrativa de ASSE, por habilitar la contratación de una empresa designada de forma directa y no respetar el dictamen de asesores que aconsejaba contratar “de acuerdo al análisis de las ofertas presentadas”.

Según una reciente auditoría de la nueva administración, se detectó que la contratación directa de la empresa que brinda servicios de conserjería, entre otros, “arrojó una pérdida de unos $ 20 millones”, informó el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa.



El jerarca señaló al ser consultado por la prensa en una recorrida por Río Negro, que “nos encontramos con que por una decisión política del anterior directorio, no se concedió, no se adjudicó a la empresa que estaba recomendada por todos los servicios técnicos de que debía ser la que debía trabajar en el Pereira Rossell, y se siguió contratando a la que estaba”.



Sosa señaló que esta situación “trajo un perjuicio económico a la institución, que en un período menor a un año arrojó una pérdida de unos $ 20 millones”.

De acuerdo a un comunicado de la dirección del Hospital Pereira Rossell, “la situación actual de la contratación directa del servicio se debe a la decisión adoptada por la Gerencia Administrativa de ASSE de la administración anterior que decidió dejar sin efecto la Licitación Pública N° 6/2019 ajena a la potestad y parecer de la Dirección General de este centro hospitalario”. En el comunicado, las autoridades advierten que consta en expedientes del procedimiento licitatotio, “el dictamen de la comisión asesora integrada por técnicos designados por el Centro Hospitalario por el cual se aconsejó adjudicar de acuerdo al análisis de las ofertas presentadas”.



Por otro lado, el centro informó que “en agosto de 2019 habiendo tomado conocimiento de que se dejaría sin efecto la licitación pública mencionada, esta dirección planteó que la decisión a adoptar no contaba con argumentos fundados y que significaría además la contratación en forma directa”.



Búsqueda informó esta semana que una de las auditorías que tiene ASSE en curso, refiere a la contratación de la ONG Fundación de Mujeres del Uruguay (Plemuu) en el Pereira Rossell. Un informe del organismo observó la contratación directa de esta organización, por la que ASSE paga $13 millones mensuales.

Denuncias penales.

De las 12 auditorías realizadas, ASSE ya presentó siete denuncias penales por hechos aparentemente irregulares. La semana pasada en la Comisión de Salud de Diputados, el vicepresidente de ASSE, informó que se auditó “la gerencia administrativa, la RAP de Paysandú, el Centro Departamental de Paysandú y el Centro Hospitalario Pereira Rossell por la empresa Plemuu, que es una tercercizada que trabaja allí”. También señaló que se auditó el Hospital Maciel y la contratación de un residencial sin habilitación por parte del Hospital Vilardebó.

Por otro lado, se auditaron el Programa de Salud Bucal, el Centro Auxiliar de Bella Unión, la auditoría financiero contable en el Hospital Maciel; el Centro Hospitalario Maldonado de San Carlos; la auditoría de gestiones contables en el Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas de ASSE; el Centro Auxiliar de Paso de los Toros y la auditoría administrativa financiero-contable del Centro Hospitalario MaldonadoSan Carlos. El jerarca señaló en la comisión: “Nos encantaría auditar a ASSE en su totalidad, pero todos saben que es un organismo muy grande, con muchas unidades ejecutoras, con muchas aristas y los pasos se tienen que suceder en forma lenta o en la medida en que tengamos posibilidades de darlos. No tenemos otra solución”.

Sosa es hoy quien lleva las riendas de las auditorías en todo el organismo.

“No vamos a hacer una cacería de brujas”

En una entrevista concedida en junio por el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, a El País, el jerarca señaló: “No vamos a hacer una cacería de brujas, ni hechos políticos. Sí se van a hacer auditorías”, apuntó. Cipriani señaló que “sí se van a hacer auditorías y lo que estamos trabajando es en una unidad de auditoría en la cual vamos a apoyarnos mucho en la comisión investigadora y empezar a auditar. A mí lo que más me interesa es la gestión. Yo no quiero perder tiempo para atrás, quiero de acá empezar a gestionar para adelante porque los cinco años se me van a ir”. En aquella oportunidad, Cipriani señaló que todo lo que “salte” pasará a “los medios que tiene que pasar (...) No sé con qué me puedo encontrar, qué es lo que va a empezar a saltar, pero lo que aparezca, la población lo va a saber. Y va a correr el proceso que tenga que correr, si son faltas administrativas, si son faltas para la Justicia; eso, total transparencia”, señaló el jerarca.