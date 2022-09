Pediatras piden incluir vacunas contra dos enfermedades en Plan de Vacunación, pero MSP se niega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la pandemia, las vacunas contra el covid-19 acapararon las discusiones por lo que el debate en ámbitos de la salud sobre la inmunización de otras enfermedades quedó relegado a un segundo plano. Ahora, con la pandemia en retirada, aparecen nuevas recomendaciones de especialistas que se centran en bacterias y virus que sobre todo preocupan en los bebés y niños.

Hay dos enfermedades que alertan a varios pediatras y por ello piden que se incorporen al Plan Nacional de Vacunación: el rotavirus y el meningococo.



La inclusión del rotavirus en el Programa Nacional de Inmunización fue un tema de discusión que estuvo muy cerca de llegar a concretarse, pero la irrupción del covid-19 frenó su avance.

La discusión sobre enfermedades meningocóccicas no tuvo las mismas características y es una discusión que genera polémica.



En el primer caso, especialistas en pediatría e infectología recomiendan incluirla en el calendario y otorgarle el acceso gratuito para toda la población. En el segundo, los profesionales apuntan a que se atienda a las poblaciones de riesgo.



Recomendación

La infectóloga y pediatra Mónica Pujadas asegura que, más allá de incluirse o no ambas vacunas en el calendario “son seguras, efectivas y se recomienda su uso para prevenir las enfermedades que provocan”.



En este sentido, sostiene que la vacuna contra el rotavirus se recomienda que sea de acceso gratuito y universal desde 2011 por la Sociedad de Pediatras del Uruguay (SUP). La organización que ella preside, plantea incorporarla como “medida de prevención de gastroenteritis graves”, pero además como solución que genera beneficios económicos para Salud Pública. Y lamenta Uruguay y Chile sean los únicos países de la región que no cuentan con la vacuna en el calendario vacunatorio.



Este virus, según el también infectólogo y pediatra, Álvaro Galeana produce diarrea aguda que puede generar internación por deshidratación y hasta convulsiones en primera infancia. Según el especialista, la vacuna debe darse “antes de los seis meses, es decir en edad de lactancia” y estuvo “pendiente a ser incluida antes de la pandemia”.



Para esta enfermedad están disponibles en Uruguay una vacuna pentavalente, administrada en tres dosis; y otra monovalente, administrada en dos.



Por otro lado, se encuentra la vacuna contra las enfermedades meningococcicas que tanto Pujadas como Galeana entienden recomendable que sea accesible “para la población de riesgo”.



La pediatra Catalina Pírez, integrante del comité de infectología y vacunas de la SUP, comparte la postura y explica que dentro de población de riesgo entran “personas con VIH, con inmunodeficiencias, o a quienes les falta el vaso”. Para la especialista, las enfermedades meningocóccicas son “impredecibles y de endemia baja”. Por lo que si bien se identifican casos, son pocos. Sin embargo, la cuestión está en su gravedad, ya que, según Galeana, puede ser un caso “leve y asintomático”, como también puede llegar a un caso de “púrpura fulminante”, donde un niño puede empezar con fiebre, cefalea, lesiones de piel llamadas petequias hasta evolucionar y causar la muerte.



Existen dos vacunas para esta enfermedad. Una que cubre contra el meningococo tipo B -que es el más frecuente en Uruguay, según los especialistas- y otra para los meningococos A, C, Y, W.