El paro impide cirugías tras meses de espera por turnos

María, de 69 años, esperó más de dos meses para consultar a un traumatólogo. Fernanda, de 40, y Melisa, de 21, corrieron casi la misma suerte para ver a un ginecólogo. Luego de varios meses de espera, ayer, ninguna pudo consultar a su especialista. Lo mismo ocurrirá hoy y mañana cuando decenas de pacientes intenten, sin éxito, entrevistarse con un cirujano o anestesista.

El segundo paro en el año de 72 horas dispuesto por el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) en todo el país tanto en el sector público como en el privado y que tiene buen nivel de acatamiento —según el SAQ— molesta a cientos de pacientes que se atienden en Salud Pública y en las mutualistas. Es que si bien en la mayoría de los casos, el personal de salud reagendó las citas médicas para los tres días del paro, se registraron inconvenientes en las urgencias tras las consultas de aquellos pacientes que desconocían el alcance de la medida.

"Me parece muy mal que dejen a la gente sin atención", dijo ayer a El País, Fernanda (nombre ficticio), una usuaria de una mutualista que prefirió no ser identificada. Ella, su hija y su esposo, aguardaban hacía tres horas en la sala de espera de un centro por un ginecólogo. "Estoy embarazada, el ginecólogo es el único que me puede recetar algo, está muy mal esto", apuntó.

Como Fernanda, ayer hubo entre 300 y 350 personas que no pudieron tener su consulta médica con anestesistas o cirujanos. Según constató El País tras recorrer varios prestadores públicos y privados, en la mayo-ría de los casos, los pacientes que tenían agendada su consulta en policlínica, recurrieron a las urgencias, lo que generó "mayor movimiento", confirmó a El País, un funcionario del Hospital Pereira Rossell. Según los cálculos de los propios cirujanos, la medida postergará casi 1.000 intervenciones quirúrgicas durante los tres días.

Melisa que conversó con El País y que había pedido el día libre en el trabajo, tampoco pudo atenderse.

María, por su parte, seguirá llamando por teléfono para agendar una nueva consulta con un traumatólogo. "Tengo un intenso dolor en uno de mis brazos, yo no sé hasta cuándo lo pueda soportar", clamó.

Los quirúrgicos están en conflicto con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) por la representatividad en los Consejos de Salarios. El SAQ reclama la creación de un subgrupo específico para los cirujanos y anestesistas en los Consejos de Salarios y ya elaboran una denuncia para presentar su caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el SAQ entienden que el SMU no los representa en los ámbitos tripartitos y denuncian que este "es un brazo ejecutor" del Poder Ejecutivo.

Según confirmaron a El País en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), este miércoles el grupo 15, que es en el que se encuentra integrado el colectivo médico, analizará el reclamo del SAQ. Ayer el director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, informó que hay consenso en el grupo 15 para analizar el reclamo del SAQ en las propias negociaciones.

Molestia oficial.

El segundo paro de 72 horas que realiza el SAQ en el año molestó en el Poder Ejecutivo. Ayer por la mañana, tras el habitual Consejo de Ministros de los lunes, el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Basso, señaló que el gobierno monitorea la situación, pero que al momento no analiza pedir la esencialidad de la salud al Ministerio de Trabajo. "Ninguna situación, por más compleja que sea, debe determinar que los sectores más vulnerables sufran las consecuencias. Nos genera la necesidad, como país, de resolverlo en los ámbitos que corresponden para no llegar a medidas fuertes para quienes requieren de esos servicios", señaló el ministro.

El integrante del SAQ, Daniel Montano, indicó a El País que se está registrando un muy buen nivel de acatamiento a la medida. El paro comprende al sector público y privado, suspende la asistencia de pacientes en todas las policlínicas, asegura la asistencia de urgencia y emergencia de todos los pacientes y las operaciones oncológicas y dispone atender únicamente en las policlínicas de Alto Riesgo de Obstetricia. Actualmente el SAQ lo integran 2.000 profesionales médicos como cirujanos, anestesistas, oftalmólogos y ginecólogos, entre otros especialistas.

Huelga.

Si bien formalmente en el SAQ aún no se aprobó ir a una huelga, hay varias sociedades que integran el gremio médico que están dispuestas a hacerlo. En el MSP, esperan que los médicos no definan la medida porque en ese caso, sí analizarían el decreto de esencialidad, indicaron a El País desde la cartera.

Ayer Basso, señaló, por ejemplo, que los institutos de medicina altamente especializada (IMAE) no se vieron afectados y que los seguros privados tampoco, lo que consideró un indicador de que este tipo de medidas suelen repercutir con mayor intensidad en los sectores más vulnerables.

