Pareja de uruguayos viajó a España y no pueden volver por el cierre de fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando y Romina, ambos de 29 años, dejaron sus trabajos de docencia y su casa en Uruguay para "buscar la vida" en España. "Nuestro objetivo no era venir a buscar la comodidad económica, sino crecer culturalmente y conocer gente y lugares". Pero el día que decidieron cambiar el rumbo, España dictó cuarentena hasta el 27 de marzo -en principio- por la pandemia del coronavirus.

La pareja uruguaya viajó con pasaporte italiano hacia Madrid. Llegó el viernes de mañana y tras una escala volvió a tomar un avión a Barcelona. Allí emprendieron viaje hacia Castellar de Vallés (ubicado a 30 km de la ciudad de Barcelona) y se hospedaron en una casa familiar. El hospedaje sería solo por el fin de semana, pero tras la decisión del gobierno español de limitar el movimiento de personas en el país la familia aceptó alojarlos hasta que terminara la cuarentena.

La llegada a España fue tranquila, contó Fernando. Aunque los retuvieron una hora en el avión porque había una persona con síntomas de coronavirus. Una vez que se descartó el caso, los dejaron bajar del avión y seguir su viaje. "El aeropuerto todo normal, nada más se veían personas con mascarillas", contó.

Recién comprendieron todo lo que estaba pasando cuando el viernes por la noche se decretó la cuarentena. "No entendíamos mucho qué significaba todo esto de la alerta y la cuarentena, porque es la primera vez que lo vivimos, por lo menos los más jóvenes" y allí empezaron las dudas de qué hacer.

Su primera decisión fue ayudar a las personas mayores de ese pueblo. Por ese motivo, Fernando publicó en su Twitter esta iniciativa: "Somos una pareja de uruguayos con pasaporte italiano recién llegados a españa. En pleno viaje determinaron la cuarentena. Estamos en #CastellarDelVallés y nos ofrecemos a hacerle las compras a las personas mayores para que no salgan de sus casas o cuidar niños. #QuedateEnTuCasa". No obstante, no obtuvieron muchas respuestas; Fernando explicó que "no conocemos muchas personas y las veces que hemos ido al súper vemos muchas personas mayores sin tapaboca haciendo las compras".

Somos una pareja de uruguayos con pasaporte italiano recién llegados a españa. En pleno viaje determinaron la cuarentena. Estamos en #CastellarDelVallés y nos ofrecemos a hacerle las compras a las personas mayores para que no salgan de sus casas o cuidar niños. #quedateEnTuCasa — Fernando Núñez (@ferSdiDelYi) March 15, 2020

Pero cuando el lunes escucharon las resoluciones de Uruguay de cancelar los vuelos de Europa a partir de las 00:00 horas del viernes la decisión de quedarse cambió. "Decidimos que lo mejor era volver. Acá están mandando a mucha gente a seguro de paro, o sea que para conseguir trabajo se nos iba a volver muy difícil": Pero todos los vuelos a Uruguay ya estaban llenos.

Para poder encontrar una solución, Fernando publicó un tweet dirigido a cancillería que luego eliminó. "Hola @ernestotalvi somos una pareja de uruguayos "atrapados" en Castellar del Vallés a 30 km de Barcelona. No podemos movernos hasta el consultado y los teléfonos no los atienden, tampoco responden el mail. Los vuelos para volver antes que cierre el aeropuerto están agotados", decía.



"Llamamos a Cancillería toda la tarde, al consulado uruguayo, al número de emergencia y nunca atendieron. Mandamos mail y tampoco. Más que nada queríamos buscar una solución a ver si tenían alguna especie de contacto para volver", explicó. Pero España mientras tomaba otras medidas: cerrar las fronteras, los aeropuertos, minimizar la movilidad en todo el país. "Ya no nos podemos mover, así que toca esperar al 27 de marzo, aunque supongo que va a ser más larga la espera. No queda otra que esperar, por eso borré el tweet".

"Mucha gente estaba escribiendo en Twitter que nos jodiéramos por estar de joda por ahí", contó Fernando; También le escribieron "que se queden ahí para no traer la enfermedad", pero explicó que "de salud estamos perfectos, pensamos que no estamos contagiados de nada" y que cuenta su experiencia "para que entiendan que es real y que va a llegar ahí -a Uruguay- tarde o temprano. Los casos van a aumentar exponencialmente si no paramos".



Y agregó: "De salud estamos perfectos, pensamos que no estamos contagiados de nada. Mucha gente decía. La familia que nos está alojando no tienen problemas de que nos quedemos".