Paraguay pide revisar decreto de etiquetas en los alimentos

Parlamentarios paraguayos reclamaron en el plenario del Parlamento del Mercosur, que Uruguay revea el decreto de etiquetado de alimentos por entender que la medida no solo no concita consenso a nivel regional, sino que afectará a la industria en su país.

Según supo El País, este lunes se desarrolló en Montevideo un nuevo plenario del Parlasur en el que legisladores paraguayos transmitieron el impacto de la medida uruguaya luego de mantener una serie de reuniones con empresarios de su país. El presidente Tabaré Vázquez firmó a fines de agosto el decreto que establece que los alimentos con altos valores en azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio porten sellos octogonales negros que adviertan al consumidor sobre el potencial riesgo de cada producto.

El diputado del Frente Amplio, que integra el Parlasur Daniel Caggiani dijo a El País que los representantes paraguayos "pidieron que el Parlamento recomendara una armonización en la comisión conjunta sobre el tema de las etiquetas". Por su parte, la delegación uruguaya entiende que la medida es "una competencia soberana" y que lo que sí se puede hacer es evaluar el marco normativo implementado en Uruguay y analizar si es posible desarrollarlo en otros países.

El tema será analizado ahora por una comisión de seguimiento del asunto y posteriormente no se descarta que se invite a autoridades uruguayas para que expliquen el alcance de las medidas ante el Parlasur.

Mientras tanto, para el diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés —también integrante del Parlasur— la propuesta paraguaya "no es un asunto de intromisión" ya que el planteo es armonizar las políticas y las legislaciones. "No me parece mal el planteo, no es un asunto de intromisión", acotó el legislador. A diferencia del sistema chileno, en Uruguay, las etiquetas establecerán qué alimentos presentan "excesos". Señalarán aquellos casos con "exceso de grasas", "exceso de grasas saturadas", "exceso de solio" y "exceso de azúcares".

Presión.

Las cámaras de alimentos de los países que integran el Mercosur presionan para aprobar un sistema único a nivel regional a través de un sistema con colores como un semáforo que eventualmente podría contener leyendas.

En julio tuvo lugar en Brasilia una reunión de alto nivel en la que representantes de los ministros de Industria y Salud de ese país recibieron a dirigentes de las cámaras de alimentos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En el encuentro que fue encabezado por la Asociación Brasileña de las Industrias de Alimentación (ABIA) se firmó una carta en la que se estableció que en caso de eventuales cambios a las iniciativas que se barajan en el Mercosur sobre etiquetado de alimentos, la decisión se adopte con el consenso de los cuatro países que conforman el bloque.

La industria considera que los criterios entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para etiquetar los alimentos no son los mismos.

Es que por ejemplo, mientras la OMS estipula los valores en función de una dieta diaria —10% de azúcares permitidos—, para la OPS el valor debe ser considerado solamente con respecto a un alimento. En Chile la medida generó polémica, incluso generó que los alimentos cambien sus gustos por la reformulación.