Organismo pide que "campaña de vacunación contra la viruela del mono" empiece en África

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), un organismo de la Unión Africana (UA), exigieron este jueves que "cualquier campaña de vacunación contra la viruela del mono" debería empezar en África, donde existen 12 países en los que esta enfermedad es endémica.

"Nuestra posición es que la campaña global de vacunación contra la viruela del mono debería empezar aquí, en África, donde la carga de casos es mayor, el riesgo es más amplio y la enfermedad también está más distribuida geográficamente", señaló el nuevo director de África CDC, Ahmed Ogwell, en una rueda de prensa en línea.



"No podemos repetir el escenario que ocurrió con las vacunas anticovid, cuando África no tenía suficientes dosis disponibles", insistió el director de este organismo panafricano.



A pesar de que África ha registrado hasta el momento cerca de 1.500 casos de viruela del mono este año, aún no han llegado vacunas contra la enfermedad a los países del continente, lamentó Ogwell.

Además, el continente contabilizó al menos 66 muertos.



"La viruela del mono aún no se ha contenido en África y seguimos trabajando con los Estados afectados para garantizar que esta amenaza no siga expandiéndose", aseguró Ogwell.



La alarma despertada por los casos de viruela del mono detectados en países donde esta enfermedad no es endémica contrasta con la situación en África, un continente familiarizado con el virus desde hace más de cinco décadas, aunque apenas ha recibido atención mediática.

Todos los países donde la viruela del mono es endémica son africanos: Benín, Camerún, la República Centroafricana (RCA), la República Democrática del Congo (RDC), Gabón, Ghana (donde sólo ha sido identificada en animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur.



En la actualidad, las dos naciones más afectadas son Nigeria y la RDC.