Olesker: “En el 38% de los casos se perdió el hilo epidemiológico”

El exministro de Salud del Frente Amplio y actual senador, Daniel Olesker fue uno de los legisladores que participó en la Comisión de Salud para solicitarle al Ministerio de Salud información sobre el curso de la pandemia en el país y dijo que al 3 de enero no se sabe el origen de los contagios de coronavirus en el 38% de los casos.

Olesker dijo a Informativo Carve que la realidad sanitaria no se condice con la situación actual del virus en el país. “Al 3 de enero, hay un 38% de contagios que no tiene nexo epidemiológico dijo el ministro. Hubo un letargo y una tibieza en la toma de medidas”, agregó.



Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública al 18 de diciembre, esa cifra era del 31%. Esto indica que registró un fuerte salto ya que un mes antes, al 4 de diciembre solo del 22% no se ha identificado nexo.

“Tuvimos una política sanitaria al inicio de la pandemia (entre marzo y agosto) con determinadas medidas de aislamiento físico y respuesta de la población que el gobierno, a medida que avanzó la pandemia, la fue modificando. Ayer el propio gobierno dijo que las elecciones fueron un factor central (y lo fue también en la experiencia mundial ) de circulación comunitaria. Si todo eso ya estaba previsto, era necesario, antes y no después, tomar medidas de mayor inspección de mayor control, de mayor regulación de algunas poblaciones de riesgo y eso no se tomó”, dijo Olesker.

El senador confirmó que en la Comisión de Salud se informó del plan de vacunación futuro, pero que por reserva en las negociaciones no se dijo ni cuáles vacunas serán ni cuándo llegarán. Confirmó que el informe presentado es de 13 vacunas que todas tienen un alto grado de eficiencia y hay algunas bastante económicas. “Creemos que hay condiciones para tomar decisiones en corto plazo, empezar a vacunar entre febrero y marzo. Esperemos que tomen esas decisiones”, dijo.

El legislador reclamó mayor control de los espacios laborales que es a su entender el lugar dónde se comenzaron a dar los mayores contagios. “El 65% de las empresas no cumplen con protocolos. Entendemos que hubo un giro en la política, un giro previsible en materia de circulación del virus y recién se adapta con medidas muy por debajo de las exigencias del GACH. El gobierno no giró la política sanitaria acorde a cómo iba a evolucionar la ola de situaciones”, insistió.

Olesker criticó las medidas del gobierno, la demora a su entender de comenzar el proceso de análisis y el no uso de mecanismos conjuntos como el dispositivo Mercosur para negociar el acceso a vacunas de forma más rápida. “Se apostó a una decisión individual en una situación que la decisión grupal era mejor. Nosotros lo usamos en contextos que tampoco fueron sencillos”, insistió.

Sobre las declaraciones del senador Gustavo Penadés de que algunos países habían usado a su población como conejillo de indias al comenzar a vacunar sin tener la fase tres concluída, Olesker aseguró que el comentario fue inapropiado. “Yo creo que es una falta de respeto para los países que iniciaron la vacunación: Estados Unidos, Canadá, Israel, Argentina y Chile. Hay que tomar en cuenta el mix de la seguridad, la eficiencia, el mínimo de los efectos adversos, hay que tener en cuenta la logística, pero una vez que están esos elementos y tomar decisiones. Y no creo que los que las han tomado lo hayan hecho probando a la población”, afirmó.

“Toda medida firme en lo sanitario supone restricciones a la movilidad y supone recursos económicos. No hay disposición de usar fondos públicos para proteger a la población”, concluyó.