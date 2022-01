La ola de covid golpea a Punta del Este; comienzan a reprogramar fiestas multitudinarias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A eso de las cuatro de la tarde del jueves 6 de enero son varias las personas que llegan usando doble tapaboca al puesto de testeo que inauguró el laboratorio Atgen en Manantiales -uno de los lugares más visitados de Punta del Este. Se agarran la cabeza al enterarse que los hisopadores no trabajan por el feriado y se van con la misma sospecha que llegaron; puede que tengan covid-19, porque varios de los que los rodean ya se contagiaron.

Tal como sucede en el resto del mundo, Uruguay ayer volvió a batir su propio récord de casos nuevos desde el inicio de la pandemia y registró un total de 5.537 contagios. Una vez más, la suba no parece afectar las hospitalizaciones y muertes, aunque ayer se registraron cinco fallecimientos.



La sospecha de los que vienen haciendo largas filas en los últimos días para hisoparse en Punta del Este, y de los que ayer debieron dar media vuelta y esperar hasta la jornada de hoy, tiene -más allá de los contactos y los síntomas- otra justificación. Maldonado ayer tuvo 651 casos y fue el segundo departamento, después de Montevideo. Actualmente hay 2.386 personas enfermas allí.

Al caminar por las playas puntaesteñas las palabras “hisopado”, “positivo”, “test” y “cuarentena” se repiten todo el tiempo. En tanto, desde la dirección departamental de Salud de Maldonado dijeron a El País que no se encontraban disponibles para atender consultas debido a que, por ser feriado, no estaban operativos.



En el caso de los jóvenes -que en el este son muchos y también representan buena parte de los que cursan la enfermedad- varios de los que han tenido un resultado positivo en los últimos días lo adjudican a las fiestas multitudinarias a las que asistieron la noche del 31 de diciembre y durante los primeros días de la quincena.

Personas en la playa. Foto: Ricardo Figueredo.

Con eventos de hasta 8.000 personas, la noche en el balneario se movió más que nunca en los últimos días.



Uno de los organizadores de la fiesta Pixel, que convocó a más de 4.000 personas y fue realizada frente al puente de La Barra, dijo que “es imposible confirmar” que los contagios se hayan producido allí. “Nosotros hacemos nuestra parte, que es pedir el certificado de vacunación a todos, después cuando alguien es positivo no puede echarle la culpa a la fiesta. La habilitación estaba y el riesgo existe”, explicó y no quiso ser identificado.



En el mismo sentido, José Álvarez Pou, uno de los organizadores de la fiesta Bresh, que movilizó a más de 3.000 jóvenes el 2 de enero, dijo que “en todo momento” se estuvo en contacto con las autoridades y se respetaron los protocolos. “Tuvimos casos de personas que no pudieron entrar a la fiesta por no mostrar el certificado de vacunación”, indicó. Y agregó: “Lo multitudinario es una realidad y siempre supimos que se podía cancelar”.

Aunque ni la Bresh ni la Pixel se suspendieron por el aumento de los casos, hay varios eventos que fueron reprogramados debido a la contagiosidad que ha ganado el virus, probablemente debido a la variante ómicron. “Nosotros nos dimos cuenta de que no era una decisión responsable hacer esta fiesta en este momento”, explicó Edda Coffler, organizadora de la fiesta Xtreme, que se iba a realizar ayer pero fue reprogramada.

El rol de Conmebol.

Este año varios productores de eventos en Maldonado se juntaron y coorganizaron una serie de fiestas en el este con un común denominador: la carpa habilitada para la realización de las fiestas Conmebol durante los partidos de la Copa Sudamericana y Libertadores en Montevideo.

Las fiestas Pixel, el concierto de Claptone -un Dj alemán- y la fiesta Magnum se hicieron todas en esa carpa, que fue llevada a Punta del Este, y fueron multitudinarias. A pesar de que aún hay un protocolo para fiestas y eventos en salones habilitados que permitan el ingreso de más de 800 mil personas, la llegada de las finales de fútbol llevó a que el MSP redactara un nuevo documento “para la celebración de eventos y espectáculos públicos con gran afluencia”.



En el caso de las fiestas a las que concurren exclusivamente personas vacunadas el aforo es del 100% y en las “mixtas” es de 80%. El MSP no dispuso de un límite para la cantidad de personas en el documento redactado antes de las finales de Conmebol y, por lo tanto, las fiestas esteñas tampoco lo tienen.

Más demanda para el refuerzo

Después de que los turistas hicieran fila en la departamental de Salud de Maldonado para recibir la tercera dosis de refuerzo esta semana, la comuna resolvió habilitar el vacunatorio del Campus de Maldonado sin agenda y, se dan cerca de 120 pinchazos diarios. El director de Turismo del departamento, Martín Laventure, dijo a El País que “se está notando mucho interés” y “hay una demanda muy alta” por la vacunación.