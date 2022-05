¿Qué ocurrió con los 158 niños que recibieron dosis anticovid por error? Esto dijo Peluffo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Gabriel Peluffo, indicó este miércoles que "no hubo efectos secundarios significativos" en los 158 niños que recibieron por error vacunas anticovid del laboratorio Sinovac en lugar de las del laboratorio Pfizer-BioNTech.

"Dimos la quinta parte de lo que correspondía a una dosis de niño entonces se consideró una dosis no válida", destacó esta mañana el jerarca en diálogo con Informativo Sarandí (690 AM). Esto en referencia de que el 1 de febrero, 158 niños recibieron en un vacunatorio ubicado en la calle Millán 3588, en el barrio del Prado (Montevideo), una quinta parte de una dosis de adulto de Sinovac, cuando deberían haber recibido una tercera parte de una dosis de adulto de Pfizer.

Si bien dijo que la vacuna Sinovac se da a menores en otros países, y nombró el caso de Chile, remarcó que "se hizo una vigilancia activa, se hizo un seguimiento telefónico de los efectos secundarios potenciales de esa dosis, que se consideró técnicamente era una dosis no válida".



El MSP, que había dispuesto en ese entonces una "investigación administrativa para determinar medidas correctivas", había aclarado en un comunicado que en otros países (no Uruguay) se aplicaba Sinovac “en su dosis original (no diluida) desde hace varios meses, sin que se hayan reportado efectos secundarios graves”.



Cuando se conoció la noticia, Peluffo había declarado que no esperaba que se generen efectos adversos en los niños, así como había señalado que la dosis recibida era muy baja por lo que ni siquiera generaría anticuerpos.



Peluffo expresó esta mañana que "no hubo efectos secundarios significativos", y puntualizó que "solamente tres chiquilines tuvieron efectos usuales, que es es el dolor en el lugar donde lo pincharon".



El experto añadió que en "primera instancia" un 70% de los responsables de esos niños resolvieron vacunarlos con las dosis que eran tras el trabajo de su cartera. Tras una "recaptación final", se llegó al 75% de ellos. Agregó que "algunos que no se vacunaron fue porque tuvieron coronavirus".



"En general, creo que hubo una buena comunicación con las familias, más allá del enojo obvio que sintieron en primera instancia y la incertidumbre", valoró Peluffo.



Consideró que "hubo un respaldo técnico del equipo técnico por todo el equipo que formó la Unidad de Epidemiología en el ministerio y muchos colaboradores, y la misma institución donde se había producido el hecho". Indicó que la Unidad de Farmacovigilancia del MSP "hizo un seguimiento de efectos secundarios". Todo esto, consideró, derivó en una "gran adhesión" para que los padres resolvieron vacunar luego a sus hijos para obtener la protección anticovid.