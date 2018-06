Ocupan un piso de ASSE para pedir más recursos

Vos ganás más de cien palos, yo no llego a fin de mes!". Los cánticos de los integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) se adueñaron ayer del séptimo piso de la sede central de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en reclamo de mayor presupuesto en el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas.

El episodio ocurrió horas después de una reunión de los sindicalistas con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que se les transmitió que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a realizarle cambios al proyecto que debe enviarse antes del 30 de este mes al Parlamento. "Se deben buscar recursos adentro de ASSE" reclamaron los sindicalistas. El tono y contenido de la respuesta del gobierno molestó a los dirigentes sindicales, que tras mantener una reunión con el directorio, definieron ocupar el piso en el que suele sesionar el órgano que preside Marcos Carámbula.

La dirigente de la federación Gabriela García informó a El País que "si bien se ocupa, se dejaron habilitados los pisos de abajo en los que funciona el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT)". Los trabajadores reclaman un incremento salarial real de 7% por arriba del Índice de Precios del Consumo (IPC).

El proyecto de Rendición prevé un poco más de US$ 2 millones para la salud que son destinados para el rubro Recursos Humanos, para el nuevo Hospital de Colonia y para el Hospital Pasteur. Esto apenas alcanza para contratar a unos 100 enfermeros, entienden en la federación.

El miércoles pasado, la FFSP ocupó el segundo piso del Ministerio de Salud Pública (MSP) mientras se desarrollaba una reunión entre sus representantes y el ministro, Jorge Basso. En el encuentro se definieron una serie de reuniones con técnicos del MSP, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la propia ASSE para intentar buscar mecanismos que permitan obtener recursos no ejecutados de otras áreas durante el año pasado.

El presidente de la FFSP, Martín Pereira, indicó que la ocupación fue "por la falta de avance y la falta de respeto a la negociación colectiva y el paso de los días". Pereira agregó que "con esta Rendición de Cuentas no solo se condena a los tra- bajadores, sino la atención que se le brinda a los usuarios". Por los trabajadores y usuarios necesitamos un ASSE que lidere la reforma y eso es con trabajadores y usuarios", puntualizó. El objetivo de la FFSP es que se logre identificar de qué áreas con gastos no ejecutados del año pasado se pueden obtener más recursos para los trabajadores. Esta también es la línea que persigue el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) a través de la "enajenación del presupuesto no ejecutado", indicó su presidente, Gustavo Grecco, a El País.

Tercerización.

El directorio de ASSE eliminó la semana pasada un polémico borrador contenido en la Rendición que permitía tercerizar cargos y servicios en proyectos rentables. En ASSE se informó que "el ar-tículo ya no existe más en el proyecto, no es más parte de las negociaciones".

Huelga.

Los trabajadores agremiados en la federación evalúan el tenor de las negociaciones. La semana pasada los trabajadores no descartaban iniciar una huelga general en centros y hospitales de todo el país. De no lograr alcanzar sus reivindicaciones, evalúan realizar una serie de ocupaciones en los hospitales y centros de salud de todo el país, cerrar camas de los hospitales e inclusive lanzar una huelga general que en muchas comisiones internas de los hospitales ya fueron aprobadas como última medida de lucha por más recursos para salarios y recursos humanos.