Nueva ley para el diagnóstico de síndrome de Down

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se aprobó este martes con el respaldo de todos los partidos políticos una nueva ley para el “empoderamiento” del diagnóstico prenatal y postnatal del síndrome de Down. El proyecto fue presentado en junio por las senadoras Carmen Sanguinetti (Partido Colorado), Liliam Kechichian (Frente Amplio), Carmen Asiaín (Partido Nacional) y el senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto). Ya tenía media sanción y ahora obtuvo la unanimidad en la Cámara de Representantes.

El proyecto que será ley indica en su primer artículo que “toda persona cuyo hijo en gestación o recién nacido reciba un pronóstico o diagnóstico de síndrome de Down tiene el derecho a ser informada sobre las características relacionadas con este síndrome desde una perspectiva objetiva y actualizada”. Además, quedan obligados todos los servicios de salud a “contar con un profesional o equipo de profesionales de la salud debidamente capacitados y sensibilizados en el modelo social de la discapacidad para informar a los padres que el feto o recién nacido presenta un diagnóstico de síndrome de Down”.



De la elaboración del proyecto participaron todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas vinculados al síndrome de Down.

En diálogo con El País, la senadora colorada Carmen Sanguinetti dijo que le consta que hoy en Uruguay el diagnóstico que reciben los padres de un niño con síndrome de Down no se hace “desde una perspectiva objetiva y actualizada”.



Sanguinetti explicó: “Hoy quienes están dando los diagnósticos y también quienes estamos teniendo hijos somos de una generación segregada y por eso tenemos este problema, pero probablemente a nuestros hijos ya no les pase porque estamos caminando hacia una sociedad mucho más inclusiva”. Además, la colorada dijo que el proyecto cuenta con el "apoyo total" del Ministerio de Salud Pública (MSP).