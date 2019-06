By Ángel Asteggiante

"Nos preocupa que no se cumpla con la voluntad de los padres, pero no nos alarma porque no le estamos dando ninguna medicación que pudiera causarle un daño", explicó Jorge Quian, subsecretario de la cartera.

Otra niña recibió la vacuna del HPV contra la voluntad de sus padres; el MSP se disculpó