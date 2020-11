Navidad y año nuevo: infectólogo recomienda pasar fiestas con mismos grupos de personas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A poco más de un mes de la celebración de las fiestas, y en medio del pico máximo de casos activos de coronavirus en Uruguay, el infectógolo Henry Albornoz recomendó pasar tanto Navidad como año nuevo con el mismo grupo de personas.

"Deberíamos pensar estrategias de formar burbujas y que las personas que festejen en Navidad sean las mismas que festejen a fin de año", expresó a "Telenoche" (Canal 4).

De acuerdo a lo que explicó el especialista, el concepto de "burbuja" tiene como objetivo "no generar más contactos". "Tener un número limitado de personas con las que yo tengo contacto habitual y no ampliar mis contactos a un número donde, si la persona sufre la enfermedad y está en condiciones de transmitir, se lo pase a muchas personas", subrayó.

Albornoz indicó también que hay que tener en cuenta el número de integrantes de esas reuniones, el espacio donde se concreten y el tiempo en el que van a estar reunidos.



"El término aglomeración cuando uno lo lleva a un contexto familiar, hay que hacerse la idea de que no deberían ser reuniones de ocho o 10 personas en una superficie de una casa habitual", manifestó.

"Quizás para una casa muy pequeña, más de cuatro personas pueda ser una aglomeración", añadió.



El infectólogo remarcó que "hay que tratar de que las reuniones sean más breves, en los espacios más ventilados posibles y con el menor número de personas que se pueda".



En referencia a este tema el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora al gobierno en la lucha contra el COVID-19, Rafael Radi, dijo a El País que las reuniones de fin de año dependen "del espacio" que cada uno tenga.



"En una casa de un tamaño mediano difícilmente, si es adentro, pueda haber más de dos o tres familias. Hablamos de 10, 12 personas, no más. Es orientativo; esto siempre que el espacio esté bien ventilado y que la reunión sea relativamente corta. Y si hay algún veterano, que use tapabocas. Hay que pensar en mantener siempre la distancia. Un criterio razonable sería este año llevar todo a la mitad: si antes se reunían 20, que ahora sean 10. Los tiempos de exposición y la ventilación son fundamentales, y el uso de tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda mantener distancia", sostuvo.