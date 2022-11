El músculo que quema grasas mientras estás sentado: ¿dónde está y cómo activarlo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El bajo nivel de actividad física diaria preocupa a los profesionales de la salud especialmente porque va en contra de miles de años de historia en la que el hombre ha tenido que desplazarse y moverse constantemente para sobrevivir. No obstante, pareciera ser que científicos han encontrado una manera de activar el cuerpo estando sentado.

Así es, han identificado que el músculo sóleo -ancho y grueso situado en la cara posterior de la pierna, debajo y por detrás de los gemelos- puede quemar grasa mientras uno permanece sentado y elevar el metabolismo oxidativo.



De todos modos, los investigadores alertaron que el ejercicio que hay que hacer para activarlo no es fácil realizarlo, solo ya que hasta el momento la única manera de hacerlo es con el uso de tecnología vestible (dispositivos electrónicos inteligentes incorporados a la vestimenta que actúan como extensión del cuerpo)



Respecto al músculo, explica la Dra. Sofia Carlucci, médica especialista en Ortopedia y Traumatología, que el sóleo forma parte del músculo tríceps sural en conjunto con los gemelos. “Se dice que está escondido porque se encuentra por debajo de los dos gemelos, lo que hace que se ubique en un compartimento profundo en la cara posterior de la pierna”, añade la profesional a la vez que explica que el mismo tiene como función la flexión plantar y la elevación de talón, ambos movimientos indispensables para caminar o correr.

El estudio, encabezado por el profesor Marc Hamilton de la Universidad de Houston en Texas, establece que un pequeño movimiento de la parte inferior de las piernas puede disminuir algunos de los efectos negativos de permanecer sentado todo el día.



Los sujetos que participaron de la investigación realizaron la flexión del sóleo desde una posición cómoda y sentada mientras que eran monitoreados por los investigadores que tras un período de observación pudieron documentar varios hallazgos.



La investigación contó con 25 hombres y mujeres de diferentes edades y sus respectivos índices de masa corporal y niveles de condición física, para determinar si al hacer flexiones de sóleo durante cuatro horas y media diarias, se alteraba su metabolismo o sus niveles de glucosa en la sangre.



Como resultado se observó que la activación del sóleo redujo los niveles de azúcar en sangre y la necesidad de insulina. Justamente, tener los niveles altos de azúcar e insulina promueven problemas como obesidad y diabetes por lo que avivar al músculo ayudaría a prevenir/tratar los problemas mencionados.

Sin embargo, suena fácil, pero no lo es tanto. Este músculo, encargado de realizar la extensión del pie y que permite correr y caminar, no es tan simple de activar. Según Hamilton es un movimiento muy específico de hacer que por ahora requiere usar tecnología vestible y experiencia para optimizar los beneficios que brinda para la salud.



El neurocientífico Andrew Huberman comentó el descubrimiento en su podcast Huberman Lab. Allí aseguró que los resultados son “muy emocionantes” para aquellos que quieren mejorar su salud, pero no tienen tiempo para moverse o hacer tanto ejercicio. “Este estudio se enfocó en cómo las personas que están sentadas gran parte del día y no tienen la oportunidad de ejercitarse pueden mejorar su metabolismo”, explicó el médico estadounidense.



“La flexión de sóleo se realiza sentado, con los pies apoyados en el suelo y los músculos relajados. Hay que elevar los talones sin despegar la parte delantera del pie manteniéndola fija, algo así como ponerse de puntillas, pero estando sentado. Después cuando el talón llega a la parte superior de su rango de movimiento, se suelta el pie para volver a bajar”, explica la Dra. Carlucci.