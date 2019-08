Murió docente de Montevideo por neumococo, pero advierten que no hay peligro de contagio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer de 41 años que trabajaba como docente en el turno nocturno del Liceo Nº 25 de Montevideo murió ayer jueves a raíz de una infección bacterial llamada neumococo, según informó el programa "Informativo Sarandi" (radio Sarandí)

La directoria de epidemiología del Ministerio de Salud Púbica (MSP), Lucía Alonso, explicó que en ese mismo medio que sus alumnos no corren riesgo de contagio. La última vez que había asistido la docente al centro fue el martes pasado.



"Cursó un cuadro bastante abrupto, básicamente inició con una depresión de conciencia, su lucidez se modificó rápidamente y fue trasladada por la unidad de emergencia móvil a su centro asistencial, y en el desarrollo de ese cuadro clínico desarrolló lesiones hemorrágicas en la piel y luego fallece", explicó Alonso.



Alonso indicó que la docente "cultivió en la sangre una neumococo" y explicó que "es una bacteria capaz de producir infeccione invasivas y en algunos casos la muerte". "Lamentablemente fue la situación de esta docente", agregó.



Según la directora del epidemiología del MSP si bien el cuadro de la docente se "inició 24 horas antes del fallecimiento" esto "no tiene implicancias para los alumnos que concurren en los centros (educativos) donde ella trabaja" ya que "esa bacteria no genera ninguna reacción de respuesta".



"Normalmente cuando nos encontramos con otros agentes que sí requieren medidas de prevención con los contactos de esa persona epidemiología se contacta con esos centros para realizar lo que llamamos quimioprofilaxis en el caso por ejemplo del meningococo. No es la situación de esta docente en particular y por eso no se requieren otra medidas en este momento", dijo Alonso y agregó: "La bacteria que se identificó en este caso no amerita tomar ninguna medida con estos alumnos porque no hay riesgo"