Mujer murió mientras esperaba cama de CTI en Hospital de Colonia

Una mujer de 75 años con COVID-19 falleció en la puerta del Hospital de Colonia, en la emergencia, luego de que no se encontrara una cama de CTI para ella, denunció en la Cámara de Representantes el diputado Nicolás Viera, del MPP.

“Hace unos días falleció una paciente de Covid positivo en la puerta del Hospital de Colonia, sin llegar a tener una cama de CTI. Se debió a que no había disponibilidad en el CTI público, pero habiendo camas en un CTI privado se determinó que no podía ir allí porque no se tenía convenio. Esto nos preocupa”, dijo en sala el diputado Viera.



Consultado por El País, Viera añadió que el hecho tuvo lugar el pasado 26 de abril. Y dijo que reclama la realización de una investigación administrativa para determinar responsabilidades en el hecho. “No se trata de buscar culpables, pero entendemos que hay responsabilidades a determinar”, insistió.

La paciente en cuestión vivía en el Hogar Sarandí, que alberga a personas con discapacidad y donde se detectó un brote de coronavirus que afectó a la mayoría de los internos.

Según dijo el legislador, la mujer esperó 24 horas en la emergencia para que se le asignara una cama, pero eso no sucedió. Sin embargo, había cuatro camas libres de terapia intensiva en la mutualista de Rosario y no se la trasladó por no tener convenio ASSE.



Viera manifestó también su preocupación por la “situación compleja” que afronta la comunidad del Hogar Sarandí de Colonia Valdense. El 20 de abril se detectó el primer caso de COVID-19 y desde entonces no pararon de aparecer nuevos contagios.



“Casi la totalidad de los internos están infectados y hay un alto porcentaje de trabajadores en la misma situación”, explicó. Según dijo el diputado, se tuvo que hacer un llamado a enfermeros para poder cuidar a los pacientes.