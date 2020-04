La muerte de Marciano y cómo fue la tarde de cartas de la que participó que terminó con todos contagiados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sábado 14 de marzo, un día después de que el gobierno decretara la emergencia sanitaria tras la confirmación de los primeros cuatro casos del nuevo coronavirus en Uruguay, un grupo de amigos se juntó a jugar a las cartas.

Entre ellos estaba José “Pino” Marciano, el vicepresidente de Rentistas que falleció este martes por COVID-19 y se convirtió en la víctima número 12 en Uruguay.

Flavio Perchman, representante de futbolistas y expresidente de Aguada, fue una de las cinco personas que participó de ese juego de cartas y dijo hoy en diálogo con el programa “Último al arco” de Sport 890: “Nos juntamos a jugar a la conga a las 16:30 hasta 21:30. Él (por Marciano) no estaba bien ahí pero nadie imaginaba, todavía no estaba en la cabeza, el día anterior se había hablado del primer caso en Uruguay y estaba el tema del casamiento, no habían más ejemplos”.

Según relató Perchman, él, Marciano y otros tres amigos decidieron juntarse a jugar a las cartas ya que, por la emergencia sanitaria, el fútbol en Uruguay había sido suspendido.

Perchman dijo que durante la semana después de esa tarde Marciano continuó sintiéndose mal, motivo por el cual de su mutualista fueron a verlo más de una vez a su domicilio. El 23 de marzo lo internaron.

Un día después de la hospitalización “el panorama no estaba bueno”, recordó Perchman, y ahí se confirmó que Marciano había contraído coronavirus. Quienes habían compartido el juego de cartas con el dirigente de Rentistas se realizaron también el examen que arrojó que los cuatro estaban contagiados.

Luego de finalizada la jornada de cartas, cerca de las 21:30, Perchman volvió a su casa. Las otras cuatro personas fueron a una pizzería a cenar y se sumó Daniel Augustower —dirigente de Hebraica Macabi— que también se contagió. Actualmente se encuentra internado en cuidados intensivos.

“Cuando me dijeron positivo te corre una electricidad por el cuerpo, evidentemente cuando veíamos cómo venía el tema en España, dos amigos internados, pero también era cierto que iban 13 días (del contagio)…”, dijo Perchman, quien agregó: “La ventaja es que sabíamos cuándo nos habíamos infectado, eso no suele suceder”.



El presidente de Rentistas, Mario Burztyn, dijo a Referí que Marciano se contagió a través de un conocido que había sido invitado al casamiento de Carrasco que se convirtió en el primer foco de contagio en Uruguay.