MSP vuelve a convocar voluntarios para estudio de anticuerpos tras vacunas anticovid

El Ministerio de Salud Pública (MSP) amplió la convocatoria que había lanzado a fines de octubre para personas que hayan recibido una tercera y/o cuarta dosis de vacuna anticovid, para un estudio sobre anticuerpos.

El llamado inicial estaba abierto a voluntarios adultos que hayan recibido la tercera dosis de la vacuna entre el 20/10/2021 y el 1/11/2021 y no hayan recibido cuarta dosis o personas que hayan recibido la cuarta dosis entre el 5/4/2022 y el 5/5/2022.



Sin embargo, ahora este rango se amplía para aceptar a quienes hayan recibido las tres o cuatro dosis de la vacuna sin contemplar los plazos establecidos previamente.

Los requisitos que siguen vigentes son, además de ser mayor de edad, no presentar enfermedades que afecten el sistema inmune, no recibir medicación inmunosupresora y no presentar obesidad mórbida.



Los interesados en participar se deben inscribir a través este link y concurrir el 14, 15, 17 ó 18 de noviembre de 13:00 a 17:00 horas al Ministerio de Salud Pública sito en Juan Antonio Rodríguez 1483. En tanto, el miércoles 16 de noviembre el horario será de 8:30 a 13:00 horas, indicó la cartera.



Las inscripciones se extienden hasta el día miércoles 16 de noviembre inclusive.