El MSP sigue con las mismas vacunas contra el covid-19 y no las "actualiza"

A partir de la aparición de la variante ómicron de covid-19, Pfizer “actualizó” sus vacunas para que tuvieran una mayor efectividad. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió no hacer cambios en las dosis que administra en el país y continuar la versión anterior, hecha para variantes más antiguas. La información se brindó tras oficializarse que la vacunación de refuerzo será a partir de marzo del 2023 para un sector de la población.

El director de la unidad de Inmunizaciones del MSP, Gabriel Peluffo, defendió la decisión al decir que la versión que se dio hasta ahora es “adecuada, suficiente” y que protegerá “contra el objetivo principal de la vacunación” que es “prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte”. Así que las vacunas que existen hoy -continuó- “son buenas, efectivas”. “Y es por eso que el refuerzo se recomienda con la que disponemos”, agregó.



También destacó que el “desempeño de las vacunas contra el covid-19 durante este año, en el cuál ómicron y sus sublinajes predominaron, ha sido realmente muy bueno”.



El refuerzo se comenzará a dar en marzo de 2023, según adelantó ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Se recomendó para personas mayores de 50 años “independientemente de su estado vacunal”, dijo Peluffo. En ese sentido, argumentó que, a partir de esa edad, “por el hecho de que las personas comienzan a tener comorbilidades”, se “producen la mayor cantidad de hospitalizaciones, ingresos a CTI y fallecimientos”.

El MSP también recomendó el refuerzo para las “personas inmunodeprimidas de acuerdo al grupo poblacional al que pertenecen”, según indicó en un comunicado.



Por otra parte, el ministerio indicó que “sigue siendo un potencial problema de salud pública la infección por covid” en los niños de entre 5 y 11 años. En esa línea, se pidió que aquellos niños que no se vacunaron o que no se dieron la segunda dosis, lo hagan. En esa franja etaria solo el 46% completó el esquema de vacunación.

En ascenso

La situación regional se ha complejizado en las últimas semanas tras un repunte de los casos de covid-19 en Argentina y Brasil. La explicación a la que se apunta es la aparición de un nuevo sublinaje de ómicron -llamado BQ1.1- que tiene una mayor transmisibilidad.



Uruguay, en tanto, registró un incremento de los contagios en la última semana, aunque en un nivel menor que los países vecinos.



Aún está por verse qué sucederá en Uruguay, mientras en los países vecinos se toman medidas para mitigar el aumento de casos.



En ese sentido, el infectólogo grado 5 Eduardo Savio en diálogo con El País advirtió que hay que “estar muy atentos porque se inicia un diciembre con una suba de casos local -que aún no es extremo- pero que es muy alto en la región”.



Para el especialista, “claramente alcanza con mirar a la región para saber que los casos van a aumentar en Uruguay”. En esa línea, marcó que ya se registró un incremento en el último reporte epidemiológico del lunes. Y es que la cantidad de infectados aumentó de 881 a 1.026 en las últimas dos semanas, y la tasa de positividad -porcentaje de casos sobre el total de testeados- tuvo un crecimiento de 6,9% a 8%.

En Argentina hubo una suba de casos del 50,6% en las últimas dos semanas. Si solo se mira la provincia de Buenos Aires, los números son más altos. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que en los últimos siete días el “incremento fue de más del 100% en comparación con la semana anterior”.



Por su parte, en “Brasil aumentó en un 250%”, señaló Savio, y añadió: “Nadie comunica bien por qué pero sin dudas se debe a los nuevos sublinajes ómicron, muy especialmente a BQ1.1”.



Brasil impuso la semana pasada el uso de barbijos obligatorio en aeropuertos y aviones. Y en la provincia de Buenos Aires, su ministro de Salud volvió a recomendar ayer el uso del tapaboca y marcó como un elemento de vital importancia que las personas completen su esquema de vacunación.

Los síntomas del nuevo sublinaje de ómicron



Aún no se comunicó que el nuevo sublinaje de ómicron BQ1.1 esté en Uruguay. Sus síntomas, por lo que se sabe hasta ahora, no son diferentes a los que ya se conocen por esta variante, dijo Savio. Estos serían “malestar general, fiebre, frío, obstrucción nasal, algo de tos y cansancio”. “Inicialmente no requiere internación. El tema es que, si la infección se da en pacientes con ciertas comorbilidades e inmunodeprimidos, pueden enfermar y ser hospitalizados”, añadió.