El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió importar 15 fármacos faltantes en el país a través de laboratorios privados. La decisión de la cartera de recurrir a los laboratorios se dio debido a que se trata de una “mediación” y no una “intervención” en el asunto, según informaron desde el MSP a El País.

El ministro Daniel Salinas anunció este lunes en rueda de prensa la decisión y aseguró que pese a los problemas con los medicamentos, no se registró un “quiebre” de stock. "Estamos con un seguimiento estrecho del tema y hemos hecho todo lo posible para que no haya desabastecimiento, es una circunstancia particular que se da por el incendio del laboratorio Fármaco y el tema de las materias primas en lejano oriente", explicó el jerarca.



Según supo El País, los 15 medicamentos que se importarán se desprenden de uno de los listados enviado por ASSE este viernes en donde se enumeraron unos 20 fármacos “en desabastecimiento”. Dentro de la lista hay 16 productos que son inyectables. En este sentido, los 15 medicamentos que ahora pasarán a importarse serán productos inyectables y la diferencia de uno con respecto al listado de ASSE se debe al “dinamismo” en la reposición porque se habría encontrado un sustituto para este.

El faltante de productos inyectables en Uruguay se debe principalmente a una explosión en el laboratorio Fármaco Uruguayo ocurrido en diciembre del año pasado. La empresa se encargaba de abastecer a cerca del 90% del mercado local en materia de productos inyectables. Con su planta sin funcionar y con la reparación total prevista para agosto, el suministro de este tipo de medicamentos se ha visto perjudicado en buena parte de los centros hospitalarios del país durante los últimos meses.



Además, ahora Fármaco Uruguayo es uno de los laboratorios que se encargará de importar medicamentos inyectables del exterior, según supo El País. Sin embargo, la empresa no será la única si no que “posiblemente” haya dos laboratorios más involucrados en la compra que no fueron confirmados, según indicaron desde la cartera de salud. Los que sí importará Fármaco Uruguayo vendrán desde Brasil debido a los “convenios internacionales” que tiene el laboratorio y a que se trata de un mercado calificado como “de alta vigilancia” regulado por la Anvisa.

Hoy habrá una nueva reunión entre el MSP y los laboratorios para acordar cuáles medicamentos importará cada empresa.