MSP priorizó la velocidad a la cercanía para la vacunación contra el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dicen que Google es el oráculo del siglo XXI. Y, de ser cierto, varios uruguayos acudieron a él esta semana en busca de respuestas sobre cómo dar de baja su cita para la vacunación contra el nuevo coronavirus. Conforme se fueron repartiendo los mensajes de confirmación del día, lugar y hora para recibir las dosis de refuerzo, crecieron un 750% las búsquedas en internet de “MSP cancelar vacuna” y un 130% “cómo cancelar vacuna COVID”.

Esas inquietudes, que quedaron de manifiesto en las métricas oficiales de Google, tienen su correlato con lo ocurrido en el sistema de agenda de vacunación en el país: unos 15.000 entre los 590.000 que habían recibido la confirmación de su turno para la dosis de refuerzo, se desagendaron. Representa menos del 3% de los cupos asignados y menos del 2% de los interesados en la tercera dosis, por lo cual las autoridades sanitarias calificaron el movimiento como “marginal”.

Según una fuente del sistema de agenda -que proporcionó estos datos, que terminaron siendo confirmados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública-, “la mayoría de quienes cancelaron volvieron a reagendarse”. Prueba de ello, explicó la fuente, “no cayó la cantidad de interesados en las dosis de refuerzo que sigue superando el millón de habitantes de Uruguay”.



En la noche del martes, el Ministerio de Salud había informado la identificación de nueve casos graves por efectos “supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización”. Pese a que las autoridades, los médicos y los científicos explicaron que se trata de casos aislados en un universo de más de 5 millones de dosis administradas en el país, las métricas de Google muestran un crecimiento de las búsquedas sobre “efectos adversos vacuna”.



Pero esa no parece haber sido la principal causante de cancelaciones de agenda, más aún si se considera que no cayeron los interesados en la tercera dosis. Las propias estadísticas de la compañía estadounidense revelan que fueron muchas más las búsquedas sobre “Espacio Ciencia LATU” o “Centro Salud Cerro”, dos de los nuevos vacunatorios que recibirán más usuarios para estas dosis de refuerzo.

MIRA TAMBIÉN Uruguay ingresó a la escala más baja de transmisión comunitaria de COVID-19

¿Por qué esas búsquedas? El algoritmo para la asignación de cupos de vacunas -esa especie de recetario con criterios que sigue la computadora para determinan dónde y cuándo le toca a cada interesado- prioriza la velocidad a la cercanía. Es decir: quienes están detrás del sistema informático configuraron el sistema para que asigne el primer lugar disponible dentro de Montevideo y no el puesto de vacunación más próximo al barrio que seleccionó el usuario interesado.

Por eso puede que alguien se haya agendado en Pocitos y le haya tocado administrarse la dosis en el Cerro; o puede que alguien de Ciudad Vieja tenga cita para el LATU (Carrasco Norte).



En la jerga futbolera se dice que “equipo que gana no se toca”. Uruguay es, según el sitio Our World in Data, el país de la región con más porcentaje de su población completamente vacunada. En el MSP entienden que la velocidad es parte de la “eficacia” del sistema uruguayo y que, al existir un interés ciudadano, se priorizó ese criterio.

Pero hay más: la principal justificación científica para las dosis de refuerzo radica en la caída de anticuerpos con el paso del tiempo y la amenaza que significan algunas variantes del virus. En este sentido, una autoridad sanitaria que prefirió el anonimato dijo que estuvo en consideración la celeridad “para ganarle en tiempo al avance de la variante Delta”.

El virólogo Gonzalo Moratorio señaló en Telenoche que “es inminente que en algún momento (la variante) Delta va a tener circulación comunitaria” y que “existen datos preliminares que nos hacen pensar que eso puede pasar más cerca de lo que pensamos”.



La otra variable considerada para la priorización de la celeridad por sobre la ubicación fue la dimensión territorial de Montevideo y las redes de transporte público. Es el departamento más pequeño (530 kilómetros cuadrados si se cuenta el área rural) y la intendencia ofrece hasta cuatro boletos gratis a aquellas personas vacunadas o agendadas para vacunarse para las dos primeras dosis y que cuentan con la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM). Ahora el gobierno departamental extendió el beneficio para terceras dosis y dará dos boletos más. Para asegurarse de que el usuario figura en la agenda de vacunación, la comuna cruza los datos directamente con el ministerio.

El Poder Ejecutivo extendió, a su vez, el período para que los trabajadores puedan tomarse hasta un máximo de cuatro horas para concurrir al centro de vacunación, en caso de que hayan sido agendados para acudir dentro de su horario laboral. Eso rige para el ámbito público y privado.



A todas estas variables se les agrega una razón logística: el máximo aprovechamiento de los puestos de vacunación. El ministerio quería evitar el tiempo ocioso en algunos vacunatorios e hiperdemanda en otros. Por eso se priorizó la existencia de cupos libres en función del tiempo sobre el lugar.

Dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Foto: AFP

A priori, y según lo que dicen saber los informáticos detrás del algoritmo, las decisiones políticas no pesaron en los criterios. Las decisiones de apertura de las fronteras y los protocolos para fiestas fueron conversados en Presidencia con el gabinete ministerial. Para esas medidas, en todo caso, pesó el nivel epidemiológico (ayer Uruguay pasó a la escala más baja de transmisión comunitaria; ver más aparte) y el porcentaje de la población con un esquema completo (68%).

Previo a la administración masiva de las terceras dosis, que comienza el próximo lunes, la prioridad está centrada en las dosis de refuerzo a las personas inmunodeprimidas más severas (como trasplantados y diálisis crónica) y la llegada con vacunas a quienes todavía no recibieron el primer esquema completo. Ayer, por ejemplo, se aplicaron 17.422 dosis a quienes aún no estaban completamente vacunados.

Vacunatorios: cambian horarios y abren nuevos Cuando la campaña de vacunación funcionaba a pleno, en el segundo trimestre del año, Uruguay contaba con un máximo de 177 puestos de vacunación trabajando a la vez. Para las dosis de refuerzo habrá unos 140.



Los 13 prestadores de salud de Montevideo que ofrecían sus instalaciones lo seguirán haciendo. Algunos de ellos reducen los cupos diarios o bien se reinventan para la administración de otra plataforma de vacunas: pasan de virus inactivado (como Sinovac) a ARN mensajero (como Pfizer).



La Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, organismo coordinador de la logística de inmunización en el país, confirmó a El País que cierran los vacunatorios del Prado, del Colegio Médico y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. En cambio, abre el Espacio Ciencia del LATU y se amplían puestos de la Intendencia de Montevideo.



El Antel Arena, que había sido el punto neurálgico del primer esquema con Sinovac, ahora dará Pfizer pero en horarios y días acotados: tiene que cumplir con la cartelera de espectáculos y cierra a las 20 horas. El tope de horario es extensivo a todos los puestos vacunatorios.